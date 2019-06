Nu kommer stadscyklarna till Borgå - så här använder du dem!

1. Ladda ner appen Donkey Republic.

2. Registrera dig via din e-post. (I det här skedet lägger du också in uppgifter om vilket betalkort du vill använda.)

3. Gå till den cykelstation som är närmast din egen position (den ser du via appen) och ställ dig bredvid en cykel med appen öppen och tryck på knappen “Unlock” som gör att cykellåset öppnas.

4. Börja cykla!

5. Då du är nära en station så kommer det att finnas en knapp tillgänglig på appen där det står “End rent”. Vill du avsluta din cykeltur så trycker du på den och då är det bara att låsa fast cykeln i ställningen igen, manuellt denna gång. Då du tryckt på knappen kommer du också att se hur mycket cykelturen kostat. Summan debiteras sedan automatiskt från det betalkort du registrerat.

Överkurs: Vill du använda cykeln en längre tid kan du också låsa den tillfälligt utan att din uthyrning avslutas. Då kan du trycka på knappen “Lock” och låsa den på valfritt ställe.