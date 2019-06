Våldsspiralen fortsätter i Mali - 95 döda i attack

Åtminstone 95 personer har dödats i en attack mot en by i centrala Mali. Attacken inträffade under natten mot måndagen och riktades mot en by som bebos av minoritetsfolket Dogon.

Myndigheter i Mali uppger att 95 personer har dödats och 19 saknas. Boskap har också slaktas och hem har bränts ner.

Byn som attacken utfördes i har omkring 300 invånare. Ingen har ännu tagit på sig ansvaret.

Massakern är en i raden av flera attacker i Mali. En etnisk konflikt mellan bland annat folkgrupperna Dogon och Fulani har utspelat sig en längre tid - för bara tre veckor sedan mördades 160 människor från gruppen Fulani av Dogon-styrkor.

Den etniska konflikten fick sin början då jihadister från fulanifolket började angripa andra grupper i regionen. Flera folkgrupper har bildat egna beväpnade styrkor.

FN varnar för fler sammandrabbningar

I mitten av maj meddelade FN att man sedan januari registrerat åtminstone 488 dödsfall orsakade av attacker mot fulanifolket. Fulanifolket står bakom 63 dödsfall i närliggande regioner.

Malis regering har i praktiken förlorat kontrollen över en del regioner till beväpnade grupper. Myndigheterna har försökt använda de olika etniska gruppernas styrkor i kampen mot islamistiska extremister.

Försöket har inte haft önskad effekt utan istället har de olika etniska grupperna drabbat samman i beväpnade konflikter.

FN varnar för att läget kan försämras, vilket kan leda till nya sammandrabbningar folkgrupperna emellan.

Till följd av oroligheterna har omkring 60 000 människor varit tvungna att lämna sina hem i de centrala delarna av Mali.

Källa: AFP, AP