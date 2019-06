Fazer säljer sin restaurangverksamhet till globalt jätteföretag

Fazer-koncernen säljer Fazer Food Services till Compass Group PLC. Det handlar om restaurangerna Amica som samarbetar med ett stort antal sektorer och gör mat till daghem, skolor, äldreboenden och sjukhus. Affären har en prislapp på 475 miljoner euro.

Fazer vill fokusera på konsumentprodukter och sin konsumentriktade verksamhet, skriver bolaget i ett pressmeddelande.

Fazer Food Services har 500 restauranger i Finland och är en leveratör av måltidsservice i hela Norden.

Koncernen hoppas på att förbättra sina möjligheter att investera i sin verksamhet, samt stärka sitt marknadserbjudande ytterligare.

Affären har fått godkännande av EU-kommisionens konkurrensmyndighet.

Ny fas med fokus på tillväxt och utveckling

Fazer Food Services säljs till Compass Group PLC som är en ledande global aktör inom måltidsservice. De har verksamhet i 45 länder och en omsättning på cirka 26 miljarder.

– Vi ser intressanta tillväxtmöjligheter i alla Fazers verksamheter, där varje del har sina specifika investeringskrav. För att fokusera våra insatser och möjliggöra tillväxt, anpassar och effektiviserar vi vår verksamhet. Vi är mycket nöjda över att Compass Group PLC blir ny potentiell ägare till Fazer Food Services, säger Fazers koncernchef Christoph Vitzhum i ett pressmeddelande.

– För Fazer Food Services inleds en ny fas med ett ännu tydligare fokus på tillväxt och utveckling av verksamheten. Fazer kommer att investera de medel som erhålls från försäljningen i förverkligandet av sin tillväxtstrategi, tillägger han.

I pressmeddelandet säger även Vitzhum att man kommer att stötta Compass Group PLC för att möjliggöra en smidig övergång.

För att främja Fazer Food Services Finlands fortsatta framgång under Compass Group PLC:s ledarskap, har Fazer avtalat om att i Finland licensiera varumärket och konceptet för Fazer Food & Co till Compass Group PLC under tre år.

1 000 restauranger får ny ägare

Från Compass Group PLC:s sida är man också nöjd.

– Det skall bli oerhört spännande att tillsammans med våra redan nuvarande medarbetare i regionen vidareutveckla och förbättra kunderbjudandet på den nordiska marknaden, säger Dominic Blakemore, verkställande direktör för Compass Group PLC.

Bolaget har 600 000 anställda och serverar över 5,5 miljarder måltider årligen.

– Detta innebär stora möjligheter för både Fazer och Fazer Food Services, samtidigt som vi naturligtvis kommer att sakna våra tidigare kollegor. Framtiden kommer att erbjuda intressanta och inspirerande möjligheter för medarbetare i båda företagen, säger Fazers koncernchef.

Alla medarbetare inom Fazer Food Services ingår i affärsuppgörelsen. De är sammanlagt cirka 7 000 till antalet.

Fazer Food Services har totalt 1 000 restauranger. 500 av dem finns i Finland, 230 i Sverige, 150 i Danmark och 120 i Norge. Det finns även ett produktionskök i Estland.

Fazer bekräftar för Svenska Yle att affären inte påverkar bolagets kaféverksamhet.