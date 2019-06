Fazer säljer sin restaurangverksamhet till globalt jätteföretag: "Det här är nog ett emotionellt beslut"

Fazer-koncernen säljer Fazer Food Services till Compass Group PLC. Det handlar bland annat om restaurangerna Amica som samarbetar med ett stort antal sektorer och gör mat till daghem, skolor, äldreboenden och sjukhus. Affären har en prislapp på 475 miljoner euro.

Fazer vill nu fokusera på konsumentprodukter och sin konsumentriktade verksamhet.

– Vi anser att samtliga affärer i koncernen måste utvecklas, vi ska bli bäst på allt vi gör. Och synergierna mellan konsumentvaruprodukter och mattjänster är tämligen små och det kräver stora investeringar och ett stort kunskapslyft att bli bäst i vad man än gör. Därför tycker vi att någon som har mattjänster som fokusområde ska ta över, säger Fazers koncernchef Christoph Vitzthum.

Fazer Food Services har 500 restauranger i Finland och är en leverantör av måltidsservice i hela Norden. Verksamheten utgör ungefär en tredjedel av hela koncernen.

Vi kommer successivt att satsa allt mera på växtbaserade måltider och vår traditionella bageri- och konfektyrverksamhet behöver också investeringar. Vi ser potential både organiskt och genom förvärv ― Christoph Vitzthum, koncernchef, Fazer

Vitzthum medger att affären har väckt känslor inom familjeföretaget.

– Det här är nog ett emotionellt beslut för många här på koncernen, inklusive mig själv. Vi har väldigt fina, lojala, trevliga, kunniga medarbetare inom Fazer food services som kommer att lämna oss när affären är gjord, men samtidigt tycker jag det är fint att de får ett hem där de kan frodas och utvecklas. Jag tror att det här blir riktigt bra, säger han.

"Nya förvärv" i planerna

Fazer tjänar 475 miljoner euro på affären och planerar att använda pengarna till att investera i sin verksamhet samt stärka sitt marknadserbjudande ytterligare.

– Vi har många intressanta projekt på gång. Vi annonserade tidigare i år om en xylitolfabrik i Lahtis som vi håller på att bygga. Vi kommer successivt att satsa allt mera på växtbaserade måltider och vår traditionella bageri- och konfektyrverksamhet behöver också investeringar. Vi ser potential både organiskt och genom förvärv, säger Vitzthum.

Affären har fått godkännande av EU-kommissionens konkurrensmyndighet.

Ny fas med fokus på tillväxt och utveckling

Fazer Food Services säljs till Compass Group PLC som är en ledande global aktör inom måltidsservice. De har verksamhet i 45 länder och en omsättning på cirka 26 miljarder.

– Vi tror att Compass Group är den rätta ägaren av två orsaker. Dels så är mattjänster det enda Compass Group sysslar med, det vill säga de har den kunskap och de resurser som krävs för att utveckla den verksamheten. Och det som är mycket viktigt för oss här på Fazer är att deras värderingar är i linje med våra. De satsar på god mat, bra service och håller medarbetarna i fokus, förklarar Vitzthum.

Koncernchef Christoph Vitzthum tror att Compass Group PLC är den rätta ägaren för Fazers mattjänster. Henkilökuvassa Fazerin konsernijohtaja Christoph Vitzthum. Bild: Ville Tapio

Fazer uppger att företaget kommer att stötta Compass Group PLC för att möjliggöra en smidig övergång.

För att främja Fazer Food Services Finlands fortsatta framgång under Compass Group PLC:s ledarskap, har Fazer avtalat om att i Finland licensiera varumärket och konceptet för Fazer Food & Co till Compass Group PLC under tre år.

De övriga varumärkena, så som Amica och Tastory, flyttas över till Compass Group.

1 000 restauranger får ny ägare

Från Compass Group PLC:s sida är man också nöjd.

– Det skall bli oerhört spännande att tillsammans med våra redan nuvarande medarbetare i regionen vidareutveckla och förbättra kunderbjudandet på den nordiska marknaden, säger Dominic Blakemore, verkställande direktör för Compass Group PLC.

Bolaget har 600 000 anställda och serverar över 5,5 miljarder måltider årligen.

Jag tror att samma människor kommer att betjäna i restaurangerna och lika god mat kommer de säkert att göra i framtiden också ― Christoph Vitzthum, koncernchef, Fazer

Alla medarbetare inom Fazer Food Services ingår i affärsuppgörelsen. De är sammanlagt cirka 7 000 till antalet.

Fazers koncernchef Christoph Vitzthum tror inte att kunderna kommer märka några större skillnader efter ägarskiftet.

– Jag tror att samma människor kommer att betjäna i restaurangerna och lika god mat kommer de säkert att göra i framtiden också, säger han.

Fazer Food Services har totalt 1 000 restauranger. 500 av dem finns i Finland, 230 i Sverige, 150 i Danmark och 120 i Norge. Det finns även ett produktionskök i Estland.

Fazer bekräftar för Svenska Yle att affären inte påverkar bolagets kaféverksamhet.

Artikeln har uppdaterats den 11 juni kl. 15.16 med kommentarer av Christoph Vitzthum.