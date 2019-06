Stor åtgång men låga priser på rävskinn – "Vi är inte nöjda"

Turkiseläinasetuksen uudistus jäässä ainakin vuoteen 2019

Suomi on turkistarhauksen suurvalta, mutta turkiseläinten kohtelussa ala on jäänyt eurooppalaisesta kehityksestä. Turkiseläinten suojelu on Suomessa Pohjoismaiden heikoimpia. Ruotsi on kiristänyt lainsäädäntöään niin, että kettutarhaus on loppunut käytännössä kokonaan. Myös Norja on kiristänyt turkiseläimiä koskevaa lainsäädäntöään. Suomessa jo vuonna 2013 alulle pantu turkiseläinasetus on laitettu jäihin.