Exceptionellt dålig vår för gurkodlare – "vi accepterar sämre perioder, men de blir bara längre"

Producentpriset på gurka har varit exceptionellt lågt under de senaste veckorna. Priset har nästan rasat till den nivå det var under sommaren 2017.

Ända sedan april har producentpriset på gurka legat klart under lönsamhetsgränsen.

Medelpriset under de senaste knappa två månaderna har varit 24 cent per kilo och lägst var priset för ett par veckor sedan då producenterna endast fick 14 cent per kilo.

- Man kan nog säga att det har varit exceptionellt dåligt i år. Varje år kommer perioder med sämre priser, men att det kommer så här tidigt och att det håller i sig så här länge, det är nog ovanligt, säger packerichefen Rosita Langels på Botnia grönsaker.

Orsaken till det låga priset är att utbudet är större än efterfrågan.

- Produktionen är inte i balans med efterfrågan. Det har varit en viss överproduktion i vår och det har märkts i att marknaden inte varit i balans och priset har rasat, konstaterar Langels.

Mindre belysning och tidigare plantbyten



Våren har varit tuff för gurkodlarna och många har tvingats skrida till åtgärder för att få ner kostnaderna och på så sätt underlätta situationen.

- Det kan finnas sådana som går in i sina plantbyten tidigare än planerat. Det finns de som har minskat på belysningen eller släckt belysningen helt. De som har traditionell säsong, som inte har någon belysning, har det värst. De får bara leva med det, säger Langels.

Gurkodlaren Ulf Harf i Närpes har inte funderat på att göra plantbyten tidigare än planerat, men belysningen har han dragit ner på.

- Man lyser så lite som möjligt. Det är nog det man främst drar ner på. Man klarar sig med mindre belysning då solen hjälper till, men en viss belysning för att hålla kvaliteten på gurkorna skulle behövas.

Harf hoppas nu på en bättre höst och vinter med bra medelpriser.

- Det är klart man kollar på medelpriset för hela året mest. Nog accepterar vi sämre perioder, men perioderna blir bara längre. Men det ska vara ett ganska bra pris nu i slutet av året för att kompensera, avslutar han.