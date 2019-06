Jaktplanstillverkarna laddar upp för flygshowen i Åbo - amerikanska F-35 för första gången i Finland

De fem tillverkare som tävlar om att få leverera Finlands nya jaktplan håller sig framme under flygshowen i Åbo under veckoslutet. För första gången finns också amerikanska F-35 Lightning II till påseende.

Flera nyfikna var på plats då de två F-35-planen landade på Åbo flygplats på torsdag eftermiddag. Planen ingår i en amerikansk flygflottilj som nyligen deltagit i en multinationell övning vid Medelhavet.

Det amerikanska jaktplanet F-35 i luften inför landningen på Åbo flygplats. Bild: Lehtikuva/Roni Rekomaa

F-35-planen väntas dra stor publik under flygshowen, men de deltar inte i några regelrätta flyguppvisningar.

Också de övriga plantyperna, alltså JAS 39 Gripen, Super Hornet, Rafale och Eurofighter Typhoon finns till påseende. Tillverkarna ordnar både presskonferenser och andra PR-jippon under flygshowen.

Testpilot entusiastisk

- F-35:an hör till de snabbaste och mest manövrerbara plan jag någonsin flugit, säger Lockheed Martins testpilot Billie Flynn.

Han är pensionerad kommendör i det kanadensiska flygvapnet och har flugit över 80 plantyper under sin karriär.

Billie Flynn Bild: Lehtikuva

Mest erfarenhet har han av amerikanska F-16 och F-18, alltså de plantyper som F-35 ska ersätta i framtiden.

F-35 betecknas som ett "femte generationens" jaktplan, utrustat med så kallad stealth-teknik och avancerade sensorsystem.

- Den lägesbild och information man har som pilot ombord är häpnadsväckande, säger Flynn.

Så är också F-35 ett närmast osannolikt miljardprojekt. Frågan är om planet är rentav alltför dyrbart och sofistikerat för finländska behov.

Hävittäjä F-35 lentää matalalla Mojaven autiomaassa Kaliforniassa. Bild: Credit: Jon Lord / Alamy Stock Photo

Lockheed Martin försäkrar att både inköpspriset och priset per flygtimme är på väg ner. Finlands försvarsindustri kan också få vara med på ett hörn.

- Tillverkningsprogrammet erbjuder finländska företag möjligheten att delta med komponenter för planet, säger Lockheed Martins kampanjchef Mark Pranke.

Preciserande offertrunda i höst

Alla sådana detaljer har betydelse då Flygvapnets och försvarsministeriets sakkunniga går igenom de offerter som plantillverkarna lämnade in i vintras.



Suomen ilmavoimien F-18 Hornet -hävittäjälentokone Örlandin lentotukikohdassa Norjassa. Bild: Jani Saikko / Yle

En andra offert- och förhandlingsrunda inleds under hösten. Tillverkarna ombeds lämna in preciserade offerter under våren 2020, då alla plantyper också ska testflygas i Finland.

Tillverkarnas PR-ansträngningar kommer sannolikt att skruvas upp ytterligare innan det är dags för regering och försvarsledning att fatta sitt köpbeslut år 2021.