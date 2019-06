Märkliga missöden och tappade poäng – F1-finländarna redo att lämna en frustrerande månad bakom sig: ”Har inte varit lätt”

Efter en riktigt imponerande inledning på F1-säsongen har Alfa Romeo börjat halka efter. Riktigt rejält dessutom. Men åtminstone Kimi Räikkönen hoppas att nya bildelar ska hjälpa stallet i Frankrikes grand prix. För Valtteri Bottas var Kanada i sin tur en ”väckarklocka”.

Om en dryg vecka fortsätter formel 1-säsongen med Frankrikes grand prix på Paul Ricard-banan. Där hoppas Alfa Romeo att kunna hitta farten igen.

Stallet hade en hoppingivande inledning på säsongen med fyra raka poängplaceringar för Kimi Räikkönen, men efter det har Alfa Romeo hamnat i en formsvacka.

I Montreal blev det en 15:e plats för Räikkönen.

– De hänger inte riktigt med. De har det kämpigt just nu. Man hoppas ju att de hittar några grejer som gör bilen bättre igen, konstaterade Yle Sportens formel 1-expert Fredrik af Petersens efter loppet.

Det var inte bara loppet som gick under förväntningarna i Kanada. I kvalet åkte Räikkönen ut redan efter Q1 för första gången på nästan fyra år.

– Det var en tuff helg, medger Räikkönen i en intervju för Motorsport Week.

– Vi hade aldrig farten vi behövde och det är uppenbart att vi inte gjorde något perfekt race, fortsätter han.

Att han slutade just på 15:e plats spelar ändå inte någon större roll i sammanhanget.

– Att sluta tolva, 13:e eller 15:e… det spelar ingen roll. Man får inga poäng på de placeringarna så det kvittar för mig hur jag placerar mig i den där situationen, säger Räikkönen.

En delorsak bakom den blygsamma placeringen var också lite mindre väntat strul. Enligt Motorsport Week tvingades Räikkönen nämligen komma in på depån tidigare än planerat eftersom ett visirskydd som han rivit loss fastnade i bromsmekaniken.

– Sådana små missöden kan vi inte påverka. Men som team måste vi slipa mer på detaljerna och fortsätta pusha. Förhoppningsvis får vi in lite nya delar i bilen i tid till nästa race. De senaste loppen har inte varit lätta, säger han.

Valtteri Bottas hade också problem i kvalet och fick starta från ruta nummer sex i Montreal. Därifrån lyckades han hissa upp sig två placeringar, men hamnade utanför pallen för första gången för säsongen.

Samtidigt som Lewis Hamilton gynnades av det omsusade tidsstraffet på Sebastian Vettel ökade luckan i VM-sammandraget mellan stallkamraterna till 29 poäng.

– Det var nog en liten väckarklocka för mig, medger Bottas för Autosport.

– Jag har inte råd med fler tävlingshelger som de här två senaste ifall jag vill tävla om VM-titeln. Jag måste gå vidare, och det har jag gjort. Mitt fokus är nu på Frankrikes grand prix, säger han.