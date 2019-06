President Niinistö: Nato inte aktuellt för Finland just nu

President Sauli Niinistö säger i en intervju för den amerikanska nyhetsbyrån Bloomberg att ett finländskt Natomedlemskap skulle öka spänningen vid Finlands östgräns. Därför är ett medlemskap inte aktuellt just nu, säger han.

Niinistö upprepar sin berömda kasackjämförelse: Kasacken tar allt som sitter löst. (A Cossack takes everything that is loose)

- Därför måste vi vara väldigt tydliga och ta hand om vår egendom, så att den inte sitter löst.

Finland har lång erfarenhet av att balansera mellan öst och väst. En armé som bygger på omfattande värnplikt möjliggör militärt oberoende, säger Niinistö. Finland kan - vid behov - mobilisera 280 000 soldater på två dygn, påpekar han.

- Vi måste hålla vår tröskel tillräckligt hög för att ett angrepp skulle bli så kostsamt som möjligt för angriparen.

Niinistö påminner om att Finland tillsammans med EU fördömde den ryska annekteringen av Krim år 2014. Finland skulle inte tillåta Ryssland att utnyttja finländskt territorium för att invadera länder i Baltikum.

- Det här är ändå inte ett troligt scenario, säger han.

Finland håller dörren till Nato öppen, säger presidenten men ett medlemskap i militäralliansen är inte aktuellt just nu. Spänningen vid Finlands östgräns skulle öka ordentligt om Finland gick med i Nato nu, säger Niinistö.

- En väpnad konflikt på Östersjön skulle sticka hela världen i brand. Ett krig mellan Ryssland och Nato skulle leda till ett tredje världskrig, betonar presidenten.