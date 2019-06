Märta Posse, Porkalaparentesen och sommargäster på 1800-talet - Cilla berättar historier från Ingå under guidade promenader i kyrkbyn

Har du hört talas om den elaka adelsdamen Märta Posse som styrde och ställde i Ingå för länge sedan? Hon sägs bland annat ha bränt gårdar och gömt undan värdefulla skatter.

Legender i stil med den om Märta men också dokumenterad Ingåhistoria delar Cilla Törnblom-Backman med sig under sina guidade promenader i Ingå kyrkby i sommar.

- På mina guidningar blandar jag legender med historisk fakta. Men jag försöker alltid noggrant förklara när jag berättar om vilkendera sorten, säger Törnblom-Backman.

Hon kommer i sommar att göra guidningar med start från Wilhelmsdal på tisdagar och torsdagar. Klockan 15 guidar hon för barn och klockan 16.30 för vuxna.

Särskilt när hon guidar för barn vill hon under promenaderna aktivera barnen och göra dem delaktiga.

- Jag tycker barnen behöver få göra någonting. Dagens barn är inte så duktiga på att lyssna väldigt länge. De ska få känna och dofta och kanske rita lite.

Cilla Törnblom-Backman kommer att ha sin bas i Wilhelmsdal. Wilhelmsdal Bild: Linus Westerlund

Det där med att umgås med barn är välbekant för Törnblom-Backman som till vardags jobbar som lärare. Från och med i våras kan hon också titulera sig auktoriserad Porkalaguide.

- Jag har gått en kurs i guideförbundets regi och då kan man bli auktoriserad inom ett visst område. Nu har jag alltså då laglig rätt att guida i Kyrkslätt, Sjundeå och Ingå.

- Jag har bott i ingå i över 30 år och har som historieintresserad redan sedan tidigare samlat på mig en hel del. På något sätt känns det bäst att börja här hemma i Ingå.

Den historiska rundturen går bland annat förbi Gammelgården. Gammelgården i Ingå Bild: Copyright Linus Westerlund

För att göra de här guidningarna mer levande har Cilla samlat på sig huvudbonader från olika tider. En av hattarna representerar sommargästerna som började komma till Ingå redan i slutet av 1800-talet.

- Det var Helsingforsbor som skaffade en sommarstuga eller ett hyresrum ute i skärgården. I tidningsannonser stod "rum uthyres" eller "rum önskas" och då bodde de här hos skärgårdsfamiljerna.

Kyrkan utgör en naturlig del av Ingå historia. Ingå kyrka Bild: Yle/Robin Lindberg

Hur går du till väga när du samlar på dig all historisk info?

- Jag läser, läser och läser, och lyssnar. Ibland åker jag runt på te till någon på någon gård och lyssnar på dem. Särskilt när jag samlade information om Porkalaparentestiden gjorde jag så. Jag har talat med många människor.

- Jag är intresserad av vad folk känner och hur man har upplevt de här tiderna. Vad har det funnits för dofter och ljud, hur har den här åmynningen sett ut under olika tider; under stenåldern eller när kyrkan byggdes? Jag försöker också ta in sådana inslag i min guidning.

Törnblom-Backman kommer att guida fram till den 8 augusti.