Ihan koko ajan ei tuntunut lennokkaalta viikonlopun maailmancupmaastoissa, mutta tulostaulu ilahduttaa, sillä kausi alkoi kakkos- ja kolmossijoilla. Ennen kisoja oma kunto ja suoritustaso olivat mysteereitä, joten erittäin optimistinen odotukseni oli jossain siellä top kympin vaiheilla. Paketti ei ollut vielä mitenkään valmis taidollisesti tai fyysisesti, mutta pysyi riittävästi kasassa. Tästä on hyvä jatkaa rakentelua kohti MM-kisoja. A flying start to world cup season! My orienteering wasn't yet as offensive and smooth as I would like it to be, but I managed twice in the hunt for podium placings. So this was a good check point on the way to the world champs. Photos: SSL/Anu Uhotoinen ja @helsinkiowcup #suunnistus #orienteering #thebestgripontheplanet #nuuksio #jojo #pessimistieipety