Stor genomgång: Följ med finländarnas jakt på OS-platser till Tokyo gren för gren

Intresserad av hur Finlands trupp i sommar-OS i Tokyo 2020 kommer att se ut? Kolla då in Yle Sportens sammanfattning av dagsläget, kvalsystemen – och grenarna där Finlands representation är praktiskt taget garanterad, fullt möjlig och totalt orealistisk.

Yle Sporten följer med läget vartefter och uppdaterar artikeln regelbundet under det kommande dryga året. (Senaste uppdatering: 13 juni 2019).

OS-kvalperioden har i de flesta grenarna kommit igång. Under återstoden av 2019 och den första hälften av 2020 avgörs vem som får tävla i Tokyo.

Finlands säkra platser till OS i Tokyo 2020 Så här långt har Finland tagit sex OS-platser. Tre idrottare har klarat OS-gränsen

Friidrott, 3000 meter hinder: Topi Raitanen

Friidrott, 50 km gång: Aku Partanen

Simning, 200 meter bröst: Matti Mattsson Finland har tagit tre nationsplatser

Segling, Laser Radial: Monika Mikkola vann nationsplatsen

Segling, Laser: Kaarle Tapper vann nationsplatsen

Skytte, skeet: Lari Pesonen vann nationsplatsen Idrottaren som vunnit nationsplatsen blir inte automatiskt vald till OS.

2016 i Rio representerades Finland av 54 idrottare. Det var den näst minsta truppen i sommar-OS sedan Los Angeles 1932. I Rio hade Finland ändå representation i 17 olika grenar, vilket är mest genom tiderna om man bortser hemma-OS i Helsingfors 1952.

De finländska OS-platsernas grenfördelning

En stor del av grenarna på OS-programmet är sådana där Finland långt ifrån säkert får med idrottare till Tokyo – men med lite medvind kan den blåvita truppen vara större och grenspektret bredare än i Rio.

Grenarna är indelade i fyra kategorier:

• Grenar där Finland i praktiken säkert har representation

• Grenar där Finland i bästa fall kan få representation

• Grenar som inte blir aktuella för Finland

• Grenar vars kvalsystem inte har bestämts

Grenar där Finland i praktiken säkert har representation

I följande grenar kommer Finland med säkerhet eller allra största sannolikhet ha representation i Tokyo. Grenarna är listade i alfabetisk ordning.

Petra Olli vann EM-brons 2019. Petra Olli och Elis Manolova i farten. Bild: Stanislav Krasilnikov/TASS/All Over Press

BROTTNING

Varje nation får skicka högst 18 brottare till OS, endast en per viktklass. 288 brottare tävlar i Tokyo. Det betyder 16 idrottare per viktklass, som vaskas fram på följande sätt:

De sex bästa per viktklass i VM i Kazakstan i september 2019 blir klara för OS. Åtta från kontinentala kvalturneringar under våren 2020 (två från Europa). De två sista platserna avgörs via OS-kvalturneringen i Sofia, Bulgarien i april-maj 2020.

Finland:

Världsmästaren Petra Olli (65 kg) och Elias Kuosmanen (97 kg) vann brons i EM 2019, och har goda möjligheter att ta sig till OS redan i samband med VM i september. Juniorvärldsmästaren Arvi Savolainen kämpar om en OS-plats i samma viktklass som Kuosmanen.

I Rio representerades Finland av tre brottare: Petra Olli, Tero Välimäki och Rami Hietaniemi.

Nooralotta Neziri och Reetta Hurske kämpar om OS-platser på 100 meter häck. Nooralotta Neziri är sprinterlöpare.

FRIIDROTT

Friidrottarnas kvalsystem förändras radikalt jämfört med de tidigare spelen. Till Tokyo kvalificerar man sig främst via den nya världsrankingen, där idrottarens fem bästa prestationer under kvaltiden räknas med. Prestationerna har dessutom olika vikt beroende på i vilken tävling den gjorts.

Fortfarande finns det också kvalresultat som berättigar till OS-start, men dessa är så hårda att endast exceptionella idrottare tar en OS-plats den vägen. Kvaltiden för stadiongrenarna är 1.5.2019-29.6.2020.

OS-kvalgränserna i friidrott 100 m: 10,05 (herrar) / 11,15 (damer)

200 m: 20,24 / 22,80

400 m: 44,90 / 51,35

800 m: 1.45,20 / 1.59,50

1500 m: 3.35,00 / 4.04,20

5000 m: 13.13,50 / 15.10,00

10000 m: 27.28,00 / 31.25,00

110/100 m häck: 13,32 / 12,84

400 m häck: 48,90/ 55,40

3000 m hinder: 8.22,00 / 9.30,00

Höjd: 233 / 196

Stav: 580 / 470

Längd: 822 / 682

Tresteg: 17,14 / 14,32

Kula: 21,10 / 18,50

Diskus: 66,00 / 63,50

Slägga: 77,50 / 72,50

Spjut: 85,00 / 64,00

Tiokamp/Sjukamp 8350 / 6420

20 km gång: 1.21.00 / 1.31,00

50 km gång: 3.50.00

Maraton: 2.11.30 / 2.29,30

Till stafetterna välkomnas 16 lag per gren: VM-finalisterna från Doha 2019 kvalificerar sig. De åtta övriga lagen tas från rankingen den 29 juni 2020 där det sammanlagda resultatet från de två bästa noteringarna under kvaltiden räknas.

Alla länder har dessutom rätt att utse en manlig och en kvinnlig friidrottare om man inte kvalificerar sig på annat sätt.

Kvoten till friidrotten i Tokyo är 1 900 idrottare.

Finland:

Största delen av de finländska friidrottarna som tävlar i Tokyo kommer att kvalificera sig via OS-rankingen.

En handfull idrottare kan också spräcka de tuffa OS-kvalgränserna. Det har gångaren Aku Partanen och hinderlöparen Topi Raitanen redan gjort.

Finlands friidrottare i OS i Rio 2016: Aku Partanen, 50 km gång

Aleksi Ojala, 50 km gång

Jarkko Kinnunen, 50 km gång

Anne-Mari Hyryläinen, maraton

Sandra Eriksson, 3000 m hinder

Oskari Mörö, 400 m häck

Nooralotta Neziri, 100 m häck

Minna Nikkanen, stavhopp

Linda Sandblom, höjdhopp

Wilma Murto, stavhopp

Kristiina Mäkelä, tresteg

Tero Pitkämäki, spjut

Antti Ruuskanen, spjut

Ari Mannio, spjut

David Söderberg, slägga

Sanni Utriainen, spjut

Ursula Wikström siktar mot sitt andra OS. Ursula Wikström i OS i Rio. Bild: EPA

GOLF

Kvoten är 120 idrottare. De 60 OS-platserna per kön delas ut på basen av världsrankingen (22.6.2020 för herrar, 29.6.2020 för damer).

De 15 bästa på världsrankingen får tävla i OS, men max fyra golfare per nation (per kön). Övriga nationer får delta med högst två golfare per kön.

Minst en golfare från Japan och en från varje region (Afrika, Amerika, Asien, Europa och Oceanien) är garanterade en plats.

Finland:

På herrsidan verkar Finland få två golfare med till Tokyo. På damsidan ligger finländarna aningen sämre till i världsrankingen men har ändå möjlighet att ta två OS-platser.

Finländarnas position i OS-rankingen Herrar bland de 60 bästa på OS-rankingen:

34. Mikko Korhonen (världsranking 85)

58. Kalle Samooja (världsranking 275) Finländare närmast utanför de 60 bästa på herrarnas OS-ranking:

Tapio Pulkkanen (280)

Kim Koivu (304) Damer bland de 60 bästa på OS-rankingen:

48. Ursula Wikström (världsranking 295)

60. Noora Komulainen (världsranking 424) Finländare närmast utanför de 60 bästa på damernas OS-ranking:

Sanna Nuutinen (världsranking 456)

Krista Bakker (världsranking 496)

Finland hade fyra golfare med i Rio: Mikko Ilonen, Roope Kakko, Ursula Wikström och Noora Tamminen (senare gift Komulainen).

Kaarle Tapper slutade på tolfte plats i VM 2018. Kaarle Tapper seglar Laser vid OS i Rio de Janeiro 2016. Bild: EPA / All Over Press

SEGLING

Kvoten är 350 idrottare. 101 platser (40 procent) delades ut i samband med VM 2018 i Danmark. Finland tog där två nationsplatser.

61 platser delas ut i båtklassernas VM-tävlingar 2019. 68 platser delas ut i samband med kontinentala kvaltävlingar 2020.

Finlands nationsplatser: Laser Radial och Laser

Laser Radial: Monika Mikkola säkrade nationsplats under VM 2018. Mikkola går ett internt kval om OS-platsen mot Tuula Tenkanen. De viktiga tävlingarna är VM i Japan i juli 2019 samt VM i Melbourne i februari 2020.

Laser: Kaarle Tapper säkrade nationsplats under VM-regattan 2018. Ifall Tapper fortsätter vara Finlands klara etta i båtklassen kommer han sannolikt att väljas till OS-truppen redan i år.

Finland ute efter nationsplatser: Finnjolle, RS:X, 49er FX, Nacra

Finnjolle: Tapio Nirkko, Oskari Muhonen och Waltteri Moisio misslyckades med att ta en nationsplats både i VM 2018 eller EM 2019. Den sista återstående europeiska nationsplatsen avgörs i samband med världscupregattan i Genua i april 2020.

RS:X: Tuuli Petäjä-Sirén jagar nationsplats i VM i Italien i september 2019. Damerna har nio OS-platser på spel i VM. Den sista europeiska nationsplatsen avgörs i samband med världscupregattan i Genua i april 2020.

49er: Damerna har sex OS-platser på spel i VM 2019 som avgörs i Nya Zeeland i november-december. Landslagets team Noora Ruskola / Mikaela Wulff siktar på framgång i VM tillsammans med utmanarlagets Ronja Grönblom / Veera Hokka och Sirre Kronlöf / Selma Valjus. Den sista europeiska nationsplatsen avgörs i samband med världscupregattan i Genua i april 2020.

Nacra: Båtlaget Sinem Kurtbay / Janne Järvinen försöker sig på en av de fem OS-platserna som delas ut utifrån framgången i VM i Nya Zeeland i november-december 2019. Den sista europeiska nationsplatsen avgörs i samband med världscupregattan i Genua i april 2020.

Finlands seglare i OS i Rio 2016 Noora Ruskola och Camilla Cedercreuz, 49er FX

Joonas och Niklas Lindgren, 470

Tapio Nirkko, Finnjolle

Tuuli Petäjä-Sirén, RS:X

Kaarle Tapper, Laser

Tuula Tenkanen, Laser Radial

Mimosa Jallow tränar i Jyväskylä. Mimosa Jallow tränar i Jyväskylä. Bild: AOP

SIMNING

För att ta sig till OS gäller det att klara kvalgränserna under perioden 1.3.2019–29.6.2020. Ifall en simmare klarar B-gränsen får hen eventuellt tävla i OS, mycket beroende på antalet simmare som klarar A-gränsen på sträckan. Maximalt två simmare från en nation per sträcka får tävla i OS förutsatt att bägge simmarna har klarat A-gränsen.

OS-kvalgränserna i simning Damer

50 m frisim 24.77 (A-gräns) / 25.51 (B-gräns)

100 m frisim 54.38 / 56.01

200 m frisim 1.57.28 / 2.00.80

400 m frisim 4.07.90 / 4.15.34

800 m frisim 8.33.36 / 8.48.76

1500 m frisim 16.32.04 / 17.01.80

100 m ryggsim 1.00.25 / 1.02.06

200 m ryggsim 2.10.39 / 2.14.30

100 m bröstsim 1.07.07 / 1.09.08

200 m bröstsim 2.25.52 / 2.29.89

100 m frjärilsim 57.92 / 59.66

200 m fjärilsim 2.08.43 / 2.12.28

200 m medley 2.12.56 / 2.16.54

400 m medley 4.38.53 / 4.46.89 Herrar

50 m frisim 22.01 (A-gräns) / 22.67 (B-gräns)

100 m frisim 48.57 / 50.03

200 m frisim 1.47.02 / 1.50.23

400 m frisim 3.46.78 / 3.53.58

800 m frisim 7.54.31 / 8.08.54

1500 m frisim 15.00.99 / 15.28.02

100 m ryggsim 53.85 / 55.47

200 m ryggsim 1.57.50 / 2.01.03

100 m bröstsim 59.93 / 1.01.73

200 m bröstsim 2.10.35 / 2.14.26

100 m frjärilsim 51.96 / 53.52

200 m fjärilsim 1.56.48 / 1.59.97

200 m medley 1.59.67 / 2.03.26

400 m medley 4.15.84 / 4.21.46

Finland:

Matti Mattsson har som första finländska simmare klarat A-gränsen till OS. Sju övriga finländare har klarat B-gränsen och har möjligheter att få tävla i OS även om de inte skulle klara A-gränsen före den 29 juni 2020.

Finländare som klarat OS-gränserna Finländare som klarat A-gränsen:

200 m bröst, herrar: Matti Mattsson 2.10.30 i år, personligt rekord 2.08.95 från 2013 – 2.10.35 (A-gräns) / 2.14.26 (B-gräns) Finländare som klarat B-gränsen

100 m ryggsim, damer: Mimosa Jallow 1.00.95 i år, personligt rekord 1.00.28 från 2018 – 1.00.25 (A-gräns) / 1.02.06 (B-gräns)

100 m bröstsim, damer: Ida Hulkko 1.08.19 i år, personligt rekord 1.08.04 från 2018 – 1.07.07 (A-gräns) / 1.09.08 (B-gräns)

200 m fjärilsim, damer: Laura Lahtinen 2.12.10 i år, personligt rekord – 2.08.43 (A-gräns) / 2.12.28 (B-gräns)

200 m medley, damer: Jenna Laukkanen 2.16.12 i år, personligt rekord 2.14.70 från 2017 – 2.12.56 (A-gräns) / 2.16.54 (B-gräns)

50 m frisim, herrar: Ari-Pekka Liukkonen 22.12 i år, personligt rekord 21.58 från 2017 – 22.01 (A-gräns) / 22.67 (B-gräns)

50 m frisim, herrar: Anton Herrala 22.43 i år, personligt rekord – 22.01 (A-gräns) / 22.67 (B-gräns)

100 m fjärilsim, herrar: Riku Pöytäkivi 53.26 i år, personligt rekord 53.16 från 2018 – 51.96 (A-gräns) / 53.52 (B-gräns)

100 m bröstsim, herrar : Matti Mattsson 1.01.26 i år, personligt rekord 1.00.86 från 2018 – 59.93 (A-gräns) / 1.01.73 (B-gräns)

I OS-stafetterna tävlar de tolv bästa lagen i VM i juli 2019 i Sydkorea, samt fyra nationer med de bästa tiderna fram till den 31 maj 2020.

Finlands simmare i OS i Rio 2016 Ari-Pekka Liukkonen, 50 och 100 m frisim

Matias Koski, 200 och 400 m frisim

Matti Mattsson, 100 och 200 m bröstim

Jenna Laukkanen, 100 och 200 m bröstsim, 4x100 m stafett

Tanja Kylliäinen, 200 och 400 m medley

Mimosa Jallow, 100 m ryggsim, 4x100 m stafett

Emilia Pikkarainen, 4x100 m stafett

Hanna-Maria Seppällä, 4x100 m stafett

Lizzie Armanto i tävlingar i Storbritannien 2015. Lizzie Armanto i tävlingar i Storbritannien 2015. Bild: All Over Press

SKATEBOARD

80 skateboardare tävlar i fyra grenar i OS: 20 i damernas street, 20 i herrarnas street, 20 i damernas park och 20 i herrarnas park.

Av de 20 platserna i varje gren går tre till medaljörerna i VM (oktober 2019–juni 2020), 16 till de bästa i OS-rankingen den 1 juni 2020, och en till värdnationen Japan.

Finland:

Amerikanskan Lizzie Armanto har en finländsk pappa och har valt att representera Finland i Tokyo, där hon har en realistisk chans att kämpa om en medalj i park.

Flera övriga finländare jagar rankingpoäng för att få tävla i de första OS-tävlingarna i skateboard – bland annat Roope Tonteri som har tävlat i snowboard i vinter-OS.

Satu Mäkelä-Nummela vann OS-guld 2008. Satu Mäkelä-Nummela Bild: EPA/OLIVER WEIKEN

SKYTTE

Idrottarkvoten för skyttegrenarna är 360 idrottare, av vilka tolv (en per gren) är reserverade för värdnationen Japan. OS-platser kan uppnås i VM 2018, världscuptävlingarna 2019 och i kontinentala mästerskap under kvalperioden 1.9.2018–31.5.2020.

De europeiska OS-kvaltävlingarna i skytte De första platserna delades ut i samband med VM-2018. 2019 Världscuptävlingar (fyra deltävlingar per gren)

Gevär och pistol: New Delhi IND (20-28.2), Peking CHN (23.4-1.5), München GER (24.5-1.6), Rio BRA 26.8-3.9)

Hagelskytte: Acapulco MEX (15-26.3), Al Ain UAE (5-15.4), Changwon KOR (7-18.5), Lahtis FIN (11-22.8) European Games den 20 till 30 juni i Minsk, Vitryssland EM-tävlingarna i hagelskytte 3 till 19 september i Lonato, Italien EM-tävlingarna i gevär och pistol 12 till 23 september i Bologna, Italien 2020 EM-tävlingarna i luftgevärsskytte i mars i Wroclaw, Polen Det europeiska OS-kvalet i april (gevär, pistol och hagelskytte) Världscupen i Tokyo 15 till 27 april

24 OS-platser tilldelas via inbjudan, två per individuell gren.

Finland:

Lari Pesonen har säkrat en nationsplats i skeet, Finlands första i grenen på 16 år.

Skytteförbundet förespråkar att idrottaren som vunnit en nationsplats får tävla i OS, men Finlands Olympiska kommitté har det sista ordet i idrottarvalen.

Under säsongen 2019 siktar flera finländare på OS-platser framför allt i European Games i juni, i världscuptävlingarna i Lahtis i augusti och EM i september.

De finländska skyttarna i OS i Rio 2016 var Satu Mäkelä-Nummela och Vesa Törnroos – bägge i trap.

Grenar där Finland i bästa fall kan få representation

Här är idrottsgrenarna där det är möjligt men tillsvidare osäkert om Finland får idrottare till OS.

Eetu Heino är en av Finlands främsta badmintonspelare. Eetu Heino hör till Finlands landslag.

BADMINTON

172 kvotplatser. Kvaltiden är 29.4.2019–26.4.2020.

Internationella badmintonförbundets världsranking den 30 april 2020 avgör platserna. För att en nation ska få in två idrottare i såväl dam- och herrsingel krävs att båda spelarna är rankade bland de 16 främsta. I andra fall endast en spelare per nation tills vi har 38 idrottare per gren.

I dubbel krävs att båda paren är rankade bland de åtta främsta för att en nation ska få två par med till OS. Efter det fylls startfältet med ett par per nation tills vi är uppe i 16 par per gren. Japan har en automatisk plats i herr- och damsingel.

Totalt 86 manliga och 86 kvinnliga spelare kommer med till OS. De sista platserna går till spelare utanför de 38 (singel) och 16 (dubbel) bästa i OS-rankingen, i och med att en del spelare kvalar in i både dubbel och singel.

Finland:

Eetu Heino ligger 79:a i världsrankingen och 28:a i OS-rankingen. Airi Mikkeläs världsrankingplacering är 110:e och i OS-rankingen är hon 36:a.

I dubbel har Finland inga par bland de 16 bästa i OS-rankingen.

I OS i Rio 2016 representerades Finland i badminton av Nanna Vainio.

Anniina Parkkinen siktar mot OS tillsammans med Taru Lahti-Liukkonen. Anniina Parkkinen siktar mot OS tillsammans med Taru Lahti-Liukkonen. Bild: EPA

BEACHVOLLEY

24 damlag och 24 herrlag får tävla i OS-turneringen i beachvolley. Största delen av platserna delas ut via OS-rankingen där de 15 bästa den 15 juni 2020 får plats i tävlingarna.

Mästarna i VM i Hamburg i juni-juli 2019 får OS-plats. De två bästa i en OS-kvalturnering 2020 (exakta tidpunkten oklar) går till OS.

Fem OS-platser avgörs via kontinentala cuptävlingar 2018-2020. En plats går till värdnationen Japan.

Finland:

Taru Lahti-Liukkonen och Anniina Parkkinen är klara för sommarens VM där det delas ut mest OS-rankingpoäng.

Benedek Oláh spelade i OS i Rio. Benedek Olah i EM-2016 i Budapest. Bild: All Over Press

BORDTENNIS

16 lag kvalificerar sig för lagtävlingarna. Sex från kontinentala uttagningar, Japan som värdnation, samt de nio återstående via kvaltävling.

I mixed dubbel deltar 16 par: sex från kontinentala uttagningar, fyra från World Tour Grand Finals 2019, och fem från World Tour Grand Finals 2020. Japan har en plats.

För singelturneringarna kvalificerar sig mellan 64 och 70 spelare. Varje nation kan anmäla två spelare av tre från lagtävlingens deltagare. 22 kvotplatser går via kontinentala mästerskap till idrottare från länder som inte har ett lag i lagtävlingen. En plats via inbjudan.

Återstoden av de 172 kvotplatserna fylls via en kvalturnering i singel (minst 2, högst 8 idrottare) samt slutligen via ITTF-världsrankingen.

Finland:

Finlands herrar klarade inte av att kvala in till EM. Finland får svårt att få in ett lag till OS. Efter det misslyckade EM-kvalet ansåg Finlands toppspelare Benedek Oláh att han har en 50/50-chans att ta sig till singelturneringen i Tokyo.

I OS i Rio 2016 representerades Finland i bordtennis av Benedek Oláh.

Taru Kuoppa tävlade i Rio. Taru Kuoppa spänner bågen i rankingtävlingen i bågskytte i OS i Rio. Bild: EPA/YOAN VALAT

BÅGSKYTTE

Länderna kan nå en kvalplats i lag eller individuellt. Med hjälp av en lagplats får ett land med tre idrottare till lagtävlingen som också får ställa upp i den individuella tävlingen. Når man endast en individuell plats får man inte ställa upp i lagtävlingen.

Det finns tolv lagplatser för män och tolv för kvinnor: värdnationen Japan, de åtta bästa från VM 2019 i juni, samt de tre återstående från den avslutande OS-kvalturneringen i juni 2020 kvalificerar sig.

Förutom de 36 bågskyttar som kvalificerar sig via lagplatsen tar 28 bågskyttar en individuell plats, vilket betyder 64 manliga och 64 kvinnliga bågskyttar totalt i de individuella tävlingarna. De individuella platserna kan tas via VM-framgång eller framgång i världsdelsmästerskapen. Närmare information om kvaltävlingarna hittas här.

Finland:

Finland har flera framstående bågskyttar på herrsidan, där en OS-plats i lagtävlingen inte är helt omöjlig. Bland annat Antti Vikström (64:e på världsrankingen), Samuli Piippo (54:e på världsrankingen, med i OS 2016), Antti Tekoniemi, Tero Pyylampi – och av damerna Taru Kuoppa (med i OS 2016) siktar på att få tävla i Tokyo.

I OS i Rio 2016 representerades Finland i bågskytte av Taru Kuoppa och Samuli Piippo.

Lotta Lepistö vann en etapp i Colwyn Bay i juni 2018. Lotta Lepistö vann etapp i Colwyn Bay i juni 2018. Bild: All Over Press

CYKLING

Landsvägscykling

Majoriteten av platserna delas ut via UCI-nationsrankingen (122 för män, 62 för kvinnor). Några platser tas via hög individuell ranking då nationsrankingen inte räcker till. Dessutom kan man kvalificera sig via kontinentala mästerskapen.

För att få åka tempoloppet måste man vara kvalificerad för landsvägsloppet. Topp-30 (herrar) eller topp-15 (damer) i nationsrankingen får med en tempocyklist. Från VM 2019 tas tio OS-platser till herr- och damtävlingen.

Finland:

Lotta Lepistö har en bra chans att ta sig till OS via sin höga individuella ranking (24:a plats) .

I nationsrankingen ligger Finlands damer på 31:e plats. De 22 bästa nationerna i rankingen får två cyklister till landsvägsloppet i OS. Förutom Lepistö har även Sari Saarelainen och Minna-Maria Kangas samlat rankingpoäng.

Finlands herrar ligger på 97:e plats i nationsrankingen.

I OS i Rio 2016 representerades Finland i cykling av Lotta Lepistö.

OS-mästaren Jason Kenny i VM-2019 i Polen. OS-mästaren Jason Kenny i VM-2019 i Polen. Bild: All Over Press

Bancykling

Bancykling går via UCI-nationsrankingen med följande kvoter i lagtävlingarna:

Kvoterna i bancykling Lagsprint: 8 manliga + 8 kvinnliga lag

Lagförföljelse: 8 manliga + 8 kvinnliga lag

Madison: alla nationer som kvalificerat sig för lagförföljelsen + de 8 följande manliga och kvinnliga (totalt 16+16 lag)

Omnium: nationerna kvalificerade för Madisonsamt 12 (herrar) eller 13 (damer) följande. Totalt 20 eller 21 idrottare.

Individuell sprint: nationer som kvalificerat sig för lagsprinten får två idrottare, samt 7 bästrankade i individuell sprint och 7 bästrankade i Keirin (totalt 30 idrottare)

Keirin: nationer som kvalificerat sig för lagsprinten får två idrottare med, samt 7 bästrankade i individuell sprint och 7 bästrankade i Keirin (totalt 30 idrottare)

Finland:

Bancyklingen i Tokyo verkar inte blir aktuell för finländare.

BMX-cykling har varit på OS-programmet sedan sommarspelen 2008 i Peking. BMX-cykling har varit på OS-programmet sedan sommarspelen 2008 i Peking. Bild: EPA

BMX

24 manliga och 24 kvinnliga idrottare får tävla i OS. Värdnationen Japan har en plats, 18 platser delas ut via UCI-nationsrankingen, tre platser via UCI:s individuella ranking, och de två återstående via VM 2020.

I BMX freestyle-grenarna finns nio platser per kön: en går till Japan, sex delas ut via UCI-rankingen, och de två återstående via UCI Urban Cyclings VM-tävlingar 2019.

Finland:

BMX i Tokyo verkar inte blir aktuellt för finländare.

Sveriges Jenny Rissveds vann OS-guld i Rio. Sveriges Jenny Rissveds vann OS-guld i Rio. Bild: EPA

Terrängcykling

38 manliga och 38 kvinnliga idrottare kvalificerar sig. 30 platser kommer via UCI-nationsrankingen, och tre via världsdelsmästerskapen för Afrika, Amerika och Asien.

En plats per kön går till värdnationen Japan. De fyra återstående platserna tas via VM 2019; två i elitklassen, två i U23-klassen.

Finland:

Finlands herrar ligger på 44:e plats i UCI-nationsrankingen. En plats bland de 21 bästa nationerna krävs för att Finland ska få med en mountainbikecyklist till OS. Sakari Lehtinen, Jukka Vastaranta och Sasu Halme har samlat rankingpoäng.

Finlands damer ligger på 51:a plats i nationsrankingen. Noora Kanerva, Sini Alusniemi och Kajsa Salmela har plockat de finländska rankingpoängen.

Niko Vuorinen i EM i Baku 2015. Niko Vuorinen i EM-2015 i Baku. Bild: EPA

FÄKTNING

OS-platser delas ut i huvudsak via världsrankingen den 4 april 2020. Totalt 204 fäktare får tävla i OS. 34 damer och 34 herrar per gren (värja, florett, sabel) får plats i Tokyo.

OS-platserna delas ut i huvudsak till nationer som kvalar in till lagtävlingarna (tre idrottare per lag i varje gren). I varje gren får även världsrankingens två bästa européer som inte tillhör en nation som kvalar in till lagtävlingen en individuell OS-plats. Dessutom ordnas ett europeiskt kval om en tredje och sista OS-plats per gren under våren 2020.

Finland:

Niko Vuorinen ligger 39:e på världsrankingen i värja och kämpar på allvar om en OS-plats.

Oskar Kirmes i EM i Polen 2019. Oskar Kirmes i EM-2019 i Polen. Bild: All Over Press

GYMNASTIK

Artistisk gymnastik

OS-platser delas ut både på dam- och herrsidan till 50 individuella idrottare och 12 lag. De första OS-platserna delades ut utgående från framgången i VM 2018.

Under VM i Stuttgart i oktober 2019 får de tolv bästa herrarna i mångkampen och de tre bästa per redskap OS-plats. I damernas mångkamp kvalar de 20 bästa in till OS, liksom de tre bästa per redskap. I lagtävlingarna i VM 2019 blir de nio främsta klara för OS.

I EM i Baku i maj 2020 tilldelas endast två OS-platser per kön (samma gäller övriga kontinentala mästerskap).

De tre främsta gymnasterna i världscupen (2018, 2019, 2020) får också plats till OS.

Finland:

Förbundets målsättning för VM 2019 är att komma in bland de tolv bästa i lagtävlingen, få en idrottare bland de tolv bästa i mångkampen och få en medalj från något redskap. I praktiken är det nästan ett krav att någon av målsättningarna uppfylls för att Finland ska få med en gymnast till Tokyo.

I OS i Rio 2016 representerades Finland i artistisk gymnastik av Oskar Kirmes som deltog i mångkampen.

Finlands Rebecca Gergalo i VM-2018 i Sofia. Finlands Rebecca Gergalo i VM-2018 i Sofia. Bild: All Over Press

Rytmisk gymnastik

OS-platser delas ut till 26 individuella idrottare och 14 lag. De första lagen blev klara i samband med VM 2018.

I VM i Baku i september 2019 blir de 16 bästa individuella gymnasterna och de fem bästa lagen klara för OS. Via EM 2020 får endast en gymnast OS-plats. Även de tre bästa i världscupen (2018, 2019, 2020) kvalar in.

Finland:

Förbundets målsättning är att få med en individuell idrottare bland de 16 bästa i VM 2019, vilket skulle ge en OS-plats. I VM 2018 slutade Finland på tionde plats i lagtävlingen (de tre bästa fick OS-plats). De fem bästa lagen i VM 2019 som inte har plats till OS kvalar in till Tokyo.

I OS i Rio 2016 representerades Finland i rytmisk gymnastik av Ekaterina Volkova.

Den vitryska OS-mästaren Uladzislau Hancharou tillsammans med Aleh Rabtsau i VM-2017 i Sofia. Den vitryska OS-mästaren Uladzislau Hancharou tillsammans med Aleh Rabtsau i VM-2017 i Sofia. Bild: All Over Press

Trampolin

OS-platser delas ut i VM i november 2019, i världscupen från februari 2019 till april 2020, samt i kontinentala mästerskapstävlingar 2020.

Finland:

Trampolin i Tokyo verkar inte bli aktuellt för finländare.

Sveriges Peder Fredricson knep silver vid OS 2016. Peder Fredricson knep silver vid OS i Rio de Janeiro.

HÄSTSPORT

I banhoppning, dressyr och fälttävlan får nationerna som kvalar in till lagtävlingen flest OS-platser.

Banhoppning

75 ryttare tävlar i banhoppning. 20 nationer är med i lagtävlingen med tre ekipage per lag. De första platserna avgjordes i samband med VM 2018. I EM 2019 i augusti står tre OS-platser på spel i lagtävlingen.

15 platser går till ryttare som inte deltar i lagtävlingen. De individuella platserna avgörs via OS-rankingen.

Finland tillhör OS-kvalgrupp A (nordvästra Europa) där de två bästa i OS-rankingen kvalar in till tävlingarna i Tokyo.

Finland:

Banhoppningen i Tokyo verkar inte bli aktuell för finländare. Finländarna ligger väldigt långt nere på OS-rankingen.

Storbritanniens OS-mästare Charlotte Dujardin kom trea i VM-2018 i USA med hästen Mount St John Freestyle. Storbritanniens OS-mästare Charlotte Dujardin kom trea i VM-2018 i USA med hästen Mount St John Freestyle. Bild: All Over Press

Dressyr

60 ryttare deltar i dressyr. 15 nationer är med i lagtävlingen med tre ekipage per lag. De första platserna avgjordes i samband med VM 2018. I EM i augusti 2019 står tre platser på spel i lagtävlingen.

15 platser går till ryttare som inte deltar i lagtävlingen. De individuella platserna avgörs via OS-rankingen.

Finland tillhör OS-kvalgrupp A (nordvästra Europa) där de två bästa i OS-rankingen kvalar in till tävlingarna i Tokyo.

Finland:

Henri Ruoste ligger bäst till på OS-rankingen av de blåvita ryttarna med med sin fjärde plats då man bortser ryttare från nationer som kvalat in till lagtävlingarna. I OS-kvalgrupp A ligger Ruoste på tredje plats – det vill säga knappt utanför en position som berättigar för en OS-plats.

Den trefaldige OS-mästaren Michael Jung i EM-2017 i Polen. Den trefaldige OS-mästaren Michael Jung i EM-2017 i Polen. Bild: EPA

Fälttävlan

65 ryttare får tävla i OS. 15 nationer är med i lagtävlingen med tre idrottare per lag. De första platserna avgjordes i samband med VM 2018. I EM i augusti-september 2019 står två OS-platser på spel i lagtävlingen.

20 platser går till ryttare som inte deltar i lagtävlingen. De individuella platserna avgörs via OS-rankingen.

Finland:

Eirin Losvik ligger bäst till på OS-rankingen av de blåvita ryttarna med med sin 24:e plats då man bortser ryttare från nationer som kvalat in till lagtävlingarna. I OS-kvalgrupp A ligger Losvik på femte plats – en bit ifrån en position som berättigar för en OS-plats.

I OS i Rio 2016 representerades Finland i fälttävlan av Elmo Jankari.

OS-mästaren Shohei Ono från Japan (i blått) mötte sin landsman Ebinuma Masashi i Düsseldorf i februari 2019. OS-mästaren Shohei Ono från Japan (i blått) mötte sin landsman Ebinuma Masashi i Düsseldorf i februari 2019. Bild: All Over Press

JUDO

Totalt kan 386 idrottare kvalificera sig för OS-judon. Varje nation kan maximalt ha 14 idrottare (en per klass). Japan får en plats i varje klass. 20 idrottare kvalificerar sig via inbjudan (främst idrottare från mindre nationer vars OS-trupper bestått av färre än åtta idrottare i de senaste spelen).

De övriga platserna tas via världsrankingen den 25 maj 2020. De 18 bäst rankade per klass kvalificerar sig direkt. Om en nation har fler än en idrottare bland de 18 främsta i rankingen fattar den nationella olympiska kommittén beslutet om vem som väljs.

Det finns dessutom regionala kvoter (13 herrar + 12 damer från Europa, 12+12 från Afrika, 10+11 från Panamerika, 10+10 från Asien, 5+5 från Oceanien) som säkerställer en stor global spridning av OS-platserna.

Finland:

Den bästa finländaren i världsrankingen är Katri Kakko på 76:e plats i klassen 52 kg. På herrsidan är Aatu Laamanen bäst rankad på 81:a plats i klassen 90 kg. En finländsk OS-plats i judo känns relativt avlägsen för tillfället.

I OS i Rio 2016 representerades Finland i judo av Juho Reinvall som tävlade i klassen 60 kg.

Netta Malinen i EM-2018 i Belgrad. Netta Malinen i EM-2018 i Belgrad. Bild: All Over Press

KANOT

Racing

Varje nation får högst en OS-plats per tävlingsklass. I de olika klasserna finns det utrymme för 10–13 kanotister eller lag.

En stor del av OS-platserna delas ut på basen av framgången i VM 2019 i Ungern den 21 till 25 augusti. På K1-distanserna får de fem bästa nationerna en OS-plats, i K2 går platser till de sex bästa nationerna, i K4 till de tio bästa, i C1 till de sex bästa och i C2 till de åtta bästa.

OS-platser delas ut även i kontinentala kvaltävlingar. Det europeiska kvalet ordnas 6 till 7 maj 2020 i Tjeckien. Där finns två nationsplatser på spel i samtliga K1- och C1-klasser, samt eventuellt några i K2-klasserna.

De sista OS-platserna delas ut i samband med världscuptävlingarna i Duisburg den 23 till 25 maj 2020. Där delas ut en OS-plats i varje tävlingsklass.

Finland:

Bland annat Netta Malinen och Pauliina Polet gjorde väl ifrån sig i VM 2018 och siktar på att få tävla i Tokyo.

Spaniens olympiska mästare Maialen Chourraut i EM-2018 i Prag. Spaniens olympiska mästare Maialen Chourraut i EM-2018 i Prag. Bild: imago/Eibner Europa/ All Over Press

Kanotslalom

24 damer och 24 herrar får tävla i OS i K1-klassen. I C1-klassen finns det plats för 17 damer och lika många herrar.

De 18 bästa nationerna i VM 2019 i Spanien i september får en OS-plats i K1-klasserna. I C1-klasserna får de elva bästa nationerna i VM en OS-plats.

De sista OS-platserna delas ut i samband med kontinentala kvaltävlingar.

Finland:

Inga finländare har tävlat i OS i kanotslalom – så verkar det bli även den här gången.

Karatekan Titta Keinänen i aktion. Karatekan Titta Keinänen i aktion Bild: Yle / Marianne Nyman

KARATE

Totalt 80 karatekor deltar i åtta grenar. De tio idrottarna i varje gren kvalificerar sig på följande sätt: En från Japan, fyra från världsrankingen 6.4.2020, tre från OS-kvalturneringen i maj 2020, och två via inbjudning.

I OS finns endast tre viktklasser (samt den fjärde karateklassen kata), vilket betyder att man i den lättaste klassen både bland damer och herrar kombinerar rankingen mellan de två lättaste WKF-viktklasserna.

Finland:

Titta Keinänen ligger tionde på OS-rankingen i klassen +61 kg.

– Karate är med i OS för första, och eventuellt också sista gången, så visst vill jag vara med om något så historiskt. Får jag vara med är målet att vinna medalj, sade Keinänen i Sportliv i maj.

Chloe Esposito vann OS-guld i modern femkamp i Rio. Chloe Esposito vann OS-guld i modern femkamp i Rio. Bild: EPA

MODERN FEMKAMP

36 damer och 36 herrar tävlar i OS i modern femkamp. Några platser delas ut på basen av framgången i världscupfinalen i juni 2019 (1), VM i september 2019 (3) och VM i maj 2020 (3).

Många platser delas ut även via kontinentala mästerskap. I EM 2019 i augusti finns åtta OS-platser på spel. De sex sista platserna delas ut utifrån världsrankingen den 1 juni 2020.

Finland:

Laura Salminen är 73:a och Eevi Bengs 90:e på världsrankingen. Den enklaste vägen till OS verkar vara att komma in bland de åtta bästa i EM i augusti. Inga finländska herrar tävlar internationellt för tillfället.

Eeva Karppinen, 2017. Eeva Karppinen, 2017. Bild: EPA / Erik S. Lesser

RODD

Största delen av OS-platserna i samtliga klasser (nio i singelsculler) delas ut under VM 2019 som går i augusti-september i Ottensheim i Österrike.

Några platser delas ut även vid kontinentala mästerskap 2020 samt i OS-kvalregattan i Schweiz i maj 2020. I singelsculler delas tre platser ut i EM i Italien i april 2020 och två i det avslutande kvalet i Schweiz.

Finland:

VM- och EM-aktuella finländare är åtminstone singelroddarna Eeva Karppinen, Robert Ven (trea i säsongens första världscuptävling) och Kasper Hirvilampi.

Lauren Hallaselkä i EM-2018 i Glasgow. Lauren Hallaselkä i EM-2018 i Glasgow. Bild: EPA

SIMHOPP

Totalt 136 platser står på spel. OS-platser delas ut till de tolv bästa per individuell gren i VM i Sydkorea i juli 2019. I parhoppen får de tre bästa lagen i VM 2019 plats i Tokyo.

I EM i augusti 2019 står en OS-plats per individuell gren på spel. Via världscupen 2020 finns det platser till upp till 18 idrottare per individuell gren – och till fyra lag per gren i parhoppning.

Varje nation får skicka högst åtta damer och åtta herrar till OS, maximalt två per gren.

Finland:

De unga damerna Lauren Hallaselkä, Anni Paloheimo och Nea Immonen har klarat VM-gränsen och jagar OS-platser i juli i Sydkorea.

Tvåfaldiga OS-resenären Suvi Mikkonen. Tvåfaldiga OS-resenären Suvi Mikkonen misslyckades i årets VM.

TAEKWONDO

Kvoten är 128 idrottare. Varje land kan ha en deltagare per klass, totalt alltså högst åtta idrottare per nation.

Fem kvotplatser per klass via WTF:s OS-ranking. Den högst rankade per viktklass medför en till kvotplats per land via WT Grand Slam Champions Series. Om en nation får med minst två manliga och två kvinnliga idrottare via rankingen kan landet inte delta i de kontinentala kvalturneringarna utan att ge bort platserna man erhållit via rankingen.

Fyra platser är reserverade för Japan, fyra platser via inbjudan. De återstående 120 platserna fördelas genom kvalprocessen där idrottarna vinner kvotplatser för sitt land.

Finland:

Suvi Mikkonen är 25:a i OS-rankingen i klassen 57 kg.

Mikkonen var Finlands enda representant i taekwondo i OS i Rio 2016.

Henri Kontinen på gräset i Wimbledon. Henri Kontinen.

TENNIS

Den huvudsakliga kvalificeringen är ATP- och WTA-rankingen den 8 juni 2020, från vilken de 56 främsta kvalificerar sig till singelturneringarna, men maximalt med fyra spelare per nation.

Sex av de åtta återstående platserna går till de två främsta från Panamerikanska spelen, Asiatiska spelen och Afrikanska spelen, samt en var för Europa och Oceanien till den högst rankade vars nation inte redan har en plats. En plats går till Japan, och en till en tidigare Grand Slam- eller OS-segrare.

Varje nation kan ha högst två par i dubbelgrenarna, där 32 par deltar. Upp till tio platser går till de tio bästa i dubbelrankingen. En topp-10-spelare får välja med sig en landsman som ligger bland de 300 bästa i dubbelrankingen. Sedan fyller man på med par med den bästa kombinerade rankingen tills man har 24 par – de övriga platserna prioriteras via singelrankingen.

I mixed dubbel måste paren bestå av spelare som kvalificerat sig för singel eller dubbel.

Finland:

Henri Kontinen ligger 12:e och Harri Heliövaara 172:a på världsrankingen i dubbel. Ifall Kontinen ligger bland de tio bästa i juni 2020 kommer han och Heliövaara med säkerhet med till OS – förutsatt att Heliövaara hålls bland de 300 bästa på rankingen.

USA:s Gwen Jorgensen vann OS-guldet i triathlon i Rio före Nicola Spirig från Schweiz. USA:s Gwen Jorgensen vann OS-guldet i triathlon i Rio före Nicola Spirig från Schweiz. Bild: EPA

TRIATHLON

Totalt 110 idrottare (55 män, 55 kvinnor) får delta. Kvalperioden är 11.5.2018–11.5.2020.

Den individuella rankingen den 11 maj 2020 ger kvotplatser för 31 män och 31 kvinnor. Två platser går till Japan, två via inbjudan.

Fyra kvotplatser (två per kön) via mixed lag-kval. De sju bästa nationerna i ITU:s mixedstafettranking den 31 maj 2020 får nationsplatser, tre övriga nationer via ITU:s mixedstafett OS-kvaltävling 2020.

Finland:

Finlands bästa triatlet Kaisa Sali tävlar inte på den korta OS-distansen. Den bästa finländaren på OS-rankingen är Henrik Goesch på 159:e plats.

Olympiska tungviktsmästaren Lasha Talakhadze i EM-2018 i Bukarest. Olympiska tungviktsmästaren Lasha Talakhadze i EM-2018 i Bukarest. Bild: EPA

TYNGDLYFTNING

196 idrottare tävlar i OS i tyngdlyftning. Maximalt fyra damer och fyra herrar per nation får delta, högst en per viktklass.

14 idrottare per viktklass kommer med. Åtta kvalar in via rankinglistan den 30 april 2020. Fem platser från samma rankinglista går till varje kontinent, till nationer som inte har andra kvalificerade tyngdlyftare.

Japan får sex platser och inbjudna idrottare totalt åtta platser till OS.

Finland:

Finland har möjligheter till OS-platser framför allt på damsidan. I EM 2019 kom följande trio in bland de tio bästa: Marianne Saarhelo 9:e i 59 kg-klassen, Anni Vuohijoki 7:e i 64 kg-klassen och Meri Ilmarinen 7:e i 76 kg-klassen.

I OS i Rio 2016 representerades Finland i tyngdlyftning av Anni Vuohijoki (63 kg) och Milko Tokola (85 kg).

Finlands volleybollherrar jublar. Finlands volleybollherrar jublar. Bild: imago/Newspix/ All Over Press

VOLLEYBOLL

24 lag deltar i OS, tolv i damturneringen och tolv i herrturneringen.

Finlands herrar är med i en av de sex OS-kvalturneringarna som spelas den 9–11 augusti 2019. I kvalturneringen i Ningbo i Kina möter Finland (världsranking 19) Argentina (7), Kanada (6) och Kina (20). Turneringens vinnare blir klar för OS.

Det ordnas ett europeiskt kval om en OS-plats i januari 2020. Turneringsvärden samt de sju bästa lagen i världsrankingen som inte tagit en OS-plats i augusti är med i kvalet i januari. Finland ligger för tillfället på tionde plats i Europa.

Liknande kval som det i januari i Europa ordnas även i Afrika, Asien, Nordamerika och Sydamerika.

Grenar som inte blir aktuella för Finland

I följande grenar har Finland i praktiken ingen chans att få representation i Tokyo.

Sydkoea vann det senaste OS-guldet i baseball år 2008. Sydkoea vann det senaste OS-guldet i baseball år 2008. Bild: EPA

BASEBALL

Sex lag deltar. Japan som värdnation kvalificerar sig automatiskt. Två lag går via Premier 12-turneringen i november 2019: det bästa amerikanska laget och det bästa laget från Asien eller Oceanien.

Ett till lag går via Amerikas kvalturnering i februari 2020. Ett lag kommer från Europas och Afrikas kombinerade kvalturnering i september 2019. Den sista platsen tas via finalkvalturneringen i mars/april 2020.

Kevin Durant spelade för USA i OS-turneringen i Rio. Kevin Durant leder USA:s herrar i basketturneringen. Bild: EPA/MIKE NELSON

BASKET

Tolv lag deltar i herrturneringen och tolv i damturneringen. Japan kvalificerar sig som värd.

Sju platser tas via VM 2019 (FIBA Africa ett lag, FIBA Americas två lag, FIBA Asien ett lag, FIBA Europa två lag, FIBA Oceanien ett lag). De 16 följande lagen i VM tillsammans med åtta lag från de fem olika FIBA-zonerna gör upp om de resterande fyra OS-platserna i fyra olika wild card-kvalturneringar.

I damernas basket är Japan (värdnation) och USA (världsmästare 2018) kvalificerade. De återstående platserna går via EM 2019 (sex platser) och OS-kvalturneringar i andra världsdelar.

Tyskland besegrade Sverige i OS-finalen 2016 i Rio. Tyskland besegrade Sverige i OS-finalen 2016 i Rio. Bild: All Over Press

FOTBOLL

Herrar

16 lag är med i OS-turneringen. Kvalet sker via olika kontinenters U21- och U23-mästerskap samt kontinentala OS-kvalturneringar. Japan är direktkvalificerad.

Fyra europeiska lag kvalar in via U21-EM i Italien och San Marino i juni 2019.

Ett lag kvalar in via Oceaniens OS-kval i i september-oktober 2019. Tre lag kvalar in via Afrikas U23-mästerskap i november 2019. Tre lag kvalar in via Asiens U23-mästerskap i januari 2020. Två lag kvalar in från Nord- och Centralamerika via Concacafs OS-kval.

Damer

Tolv lag är med i damernas turnering. Lagen kvalar in via VM 2019 samt olika kontinentala kvalturneringar. Värdnationen Japan samt Brasilien och Nya Zeeland är klara för OS.

De tre bästa europeiska lagen i VM i Frankrike 2019 avancerar till OS.

Två lag från Nord- och Centralamerika kvalar in via Concacafs kvalturnering 2020. Två lag från Asien kvalar in via AFC:s OS-kval i mars 2020. Ett afrikanskt lag kvalar in via CAF:s OS-kvalturnering i januari-februari 2020. Tvåan i Afrikas kval möter Chile i playoff om den sista OS-platsen.

Mikkel Hansens Danmark vann OS-guld i Rio. Mikkel Hansens Danmark vann OS-guld i Rio. Bild: EPA/MARIJAN MURAT

HANDBOLL

Herrar

Tolv lag deltar. Värdnationen Japan och världsmästaren Danmark är kvalificerade.

En plats går till panamerikanska mästaren 2019, en till vinnaren av asiatiska OS-kvalet 2019, en plats till afrikanska mästaren 2020, en plats till Europamästaren 2020.

De sex återstående platserna tas via tre olika kvalturneringar i april 2020.

Damer

I damturneringen är Japan, Europamästaren 2018 Frankrike, och afrikanska mästaren 2018 Angola kvalificerade.

En plats går till världsmästaren 2019, en plats till panamerikanska mästaren 2019 och en plats till vinnaren i asiatiska kvalturneringen 2019.

De sex resterande platserna tas via tre olika kvalturneringar i mars 2020.

Slovenska världsmästaren Janja Garnbret i världscuptävlingar 2019 i Moskva. Slovenska världsmästaren Janja Garnbret i världscuptävlingar 2019 i Moskva. Bild: EPA

KLÄTTRING

40 idrottare får OS-plats, 20 damer och lika många herrar. Varje nation kan få högst två idrottare med (per kön). Japan har en garanterad plats.

De sju bästa i VM 2019 kvalar in. VM arrangeras den 11–22 augusti i Tokyo.

De sex bästa i OS-kvaltävlingen får biljett. Kvalet arrangeras i november-december 2019 i Toulouse, Frankrike.

Därtill får vinnare i kontinentala mästerskap 2020 OS-plats.

Det vitryska landslaget i konstsim i EM-2018 i Glasgow. Det vitryska landslaget i konstsim i EM-2018 i Glasgow. Bild: EPA

KONSTSIM

104 idrottare tävlar. Varje nation får delta med högst åtta idrottare ifall nationen kvalar in i lagtävlingen, med två idrottare ifall man kvalat in i partävlingen.

OS-platser delas ut i VM i juli 2019, europeiska Champions Cup i maj 2019, i panamerikanska spelen i juli-augusti 2019 och OS-kvaltävlingar i Bogota i januari 2020.

Nya Zeeland och Tyskland möttes i OS-turneringen i Rio. Nya Zeeland och Tyskland möttes i OS-turneringen i Rio. Bild: JEON HYUN-KYUN / EPA

LANDHOCKEY

Tolv nationer deltar i damturneringen och lika många i herrturneringen. Japan har plats i båda.

Fyra OS-platser går till vinnarna i panamerikanska spelen, Afrikas kvalturnering, Euro Hockey Championship och Oceania cup. De övriga sju platserna avgörs via OS-kval i november 2019.

EM-2018 i maratonsimning i Glasgow. EM-2018 i maratonsimning i Glasgow. Bild: EPA

MARATONSIMNING

25 damer och 25 herrar deltar.

10+10 platser delas ut i VM i Sydkorea i juli 2019. 9+9 platser delas ut i FINA:s kvaltävlingar 2020. 5+5 platser avgörs via kontinentala kval 2020.

Kayla McAlister och Chloe Dalton i kamp om bollen i Rugby Sevens. Kayla McAlister och Chloe Dalton i kamp om bollen i Rugby Sevens. Bild: EPA/ARMANDO BABANI

RUGBY SEVENS

Herrar

Tolv lag medverkar. Japan har en säker plats.

De fyra bästa får OS-plats i World Rugby Sevens Series som avslutas i juni 2019. Vinnare i kontinentala kvalturneringar 2019 kvalar likaså in. Den sista OS-platsen avgörs i finalkvalturneringen i juni 2020.

Damer

Likadant som för herrarna med den skillnaden att en till två OS-platser avgörs i finalkvalturneringen i juni 2020.

Grekland och Japan möttes i OS-2016 i Rio. Grekland och Japan möttes i OS-2016 i Rio. Bild: All Over Press

VATTENPOLO

Totalt tolv dam- och tolv herrlag deltar.

Platserna avgörs i samband med VM 2019 (2 platser), kontinentala mästerskapstävlingar (1 per tävling), världsligan (1) och i den avslutande OS-kvalturneringen (4).

Grenar vars kvalsystem inte har bestämts

För boxningens del är det fortfarande oklart hur kvalsystemet kommer att fungera. Finland får sannolikt representation i damboxningen.

Mira Potkonen i sin första match i Rio. Mira Potkonen vann sin första match i Rio. Bild: All Over Press

BOXNING

OS-kvalsystemet är än så länge oklart – likaså viktklasserna för herrboxningens del.

Klart är att antalet viktklasser minskar från tio till åtta på herrsidan medan antalet ökar från tre till fem på damsidan.

Finland:

Framför allt Mira Potkonen och Elina Gustafsson siktar på att få tävla i Tokyo.

I OS i Rio 2016 representerades Finland i boxning av Mira Potkonen i klassen 60 kg. Potkonen vann brons och var Finlands enda medaljör i OS i Rio.