Tampereen Pyrintö tappade ledningen på sista etappen – fyra bröder såg till att det blev svensk seger i Jukola

Stora Tuna OK har för första gången vunnit Jukolakavlen. Klubben med bas i Borlänge vann orienteringsklassikern med drygt två minuter före norska IL Tyrving. Vi är extremt nöjda med vår prestation, säger Jesper Svensk.

Länge såg det ut som att det skulle bli finländsk seger i Jukola för andra året i rad. Tampereen Pyrintö seglade upp i topp på den fjärde etappen och när Aleksi Nurmi gick ut på den näst sista etappen var ledningen över en minut.

Men Nurmi gjorde en stor miss på sin etapp och det gjorde tävlingen vidöppen inför ankaretappen. Pyrintö kom till sista växlingen först men Stora Tuna OK och IL Tyrving låg hack i häl på det finländska laget.

På den sista etappen avgjorde sedan Stora Tunas Emil Svensk i ett tidigt skede. Han gick i från de övriga i tätkampen och Stora Tuna tog sin första seger i Jukola. Stora Tuna vann med 1.57 före den norska klubben IL Tyrving.

– Vi drömde om att vinna men vi visste att alla måste göra ett perfekt lopp och det lyckades vi med. Vi är extremt nöjda med vår prestation, säger Jesper Svensk till Yle.

Fyra bröder Svensk i laget

Stora Tunas seger är speciell också i den bemärkelsen att fyra av sju löpare är bröder: Jesper, Joakim, Viktor och Emil Svensk. I det segrande laget ingick också Henrik Johannesson, Olle Kalered och Anton Sjökvist.

– När jag stämplade vid sista kontrollen förstod jag att vi skulle vinna då jag mötte lagkompisarna. Före det kan man aldrig veta om något lag hinner komma förbi, säger Emil Svensk.

Tampereen Pyrintös ankare Florian Howald förde laget i mål på tredje plats drygt två och en halv minut efter Stora Tuna.

– Det var ganska så hård fart i början och jag hade en del svårigheter men jag försökte göra det bästa jag kunde. Visst är jag lite ledsen då det är varje orienterares dröm att komma in på målrakan i ledning och föra laget till seger.

– Just nu är jag lite besviken över tredjeplatsen men senare tror jag att vi kommer att vara nöjda över laginsatsen. Vi hade press på oss och vi lyckades ta en tredjeplats. Vi har ett ungt lag och kommer att slåss om segern i framtiden, säger Howald.

I Pyrintös lag löpte förutom Howald också Otto Simosas, Severi Kymäläinen, Elias Kuukka, Johan Runesson, Mikko Eerola och Aleksi Niemi.

Bästa FSO-lag i årets Jukola var OK Trian på 51:a plats.

Resultat:

1. Stora Tuna OK 7.14,39

2. IL Tyrving +1.57

3. Tampereen Pyrintö +2.15

4. Ok Linné +2.40

5. IFK Göteborg +4.49

6. Kalevan Rasti +8.40

-----------------

51. OK Trian +1.05,22

70. Pargas IF +1.30,43