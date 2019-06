Männen besluter fortfarande om försvaret och kvinnor om hälsovården - men jämställdheten har blivit bättre i riksdagen

Stora utskottet: Satu Hassi (Grön)

Grundlagsutskottet: Johanna Ojala-Niemelä (SDP)

Utrikesutskottet: Mika Niikko (Sannf)

Finansutskottet: Johannes Koskinen (SDP)

Revisionsutskottet: Riikka Purra (Sannf)

Lagutskottet: Leena Meri (Sannf)

Kommunikationsutskottet: Suna Kymäläinen (SDP)

Jord- och skogsbruksutskottet: Anne Kalmari (C)

Försvarsutskottet: Ilkka Kanerva (Saml)

Kulturutskottet: Paula Risikko (Saml)

Social- och hälsovårdsutskottet: Anu Vehviläinen (C)

Finansutskottet: Juhana Vartiainen och Sanni Grahn-Laasonen (Saml)

Framtidsutskottet: Joakim Strand (SFP)

Arbetslivs- och jämställdhetsutskottet: Anna Kontula (VF)

Miljöutskottet: Hannu Hoskonen (C)