STT: Generallöjtnant Timo Kivinen blir försvarsmaktens kommendör

Enligt uppgifter till STT utnämns generallöjtnant Timo Kivinen till försvarsmaktens kommendör i dag, onsdag, då statsrådet behandlar ärendet.

Det är regeringen som föreslår en person som kan bli kommendör och om det inte finns några problem utnämner president Sauli Niinistö den personen till tjänsten.

Det var tänkt att den nya kommendören skulle väljas redan under våren, men planerna lades på is när dåvarande statsminister Juha Sipilä (C) meddelade att hans regering avgår.

General Jarmo Lindberg, försvarsmaktens nuvarande kommendör, meddelade i januari att han inte vill fortsätta på sin post efter att hans mandatperiod går ut i augusti.

Kan vara kommendör i fem år

Kivinen, som för tillfället är huvudstabens chef sedan två år tillbaka, har länge setts som en stark kandidat för posten.

Han har tidigare bland annat varit försvarsmaktens strategichef, kommendör för Uttis jägarregemente och kommendör för Karelska brigaden.

Kivinen har studerat i bland annat USA och Storbritannien. Han talar förutom finska också svenska, engelska och ryska.

Han är 59 år gammal, och kan på basis av sin ålder vara kommendör i fem år, till år 2024.