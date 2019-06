Det här åt finländarna 2018 – broiler ökar fortsättningsvis i popularitet

Bland finländarna står bland annat mjölkprodukter, kött och ägg fortfarande högt i kurs.

I fjol, år 2018, konsumerade man i genomsnitt 155 kilogram flytande mjölkprodukter, 81 kilogram kött och 12 kilogram hönsägg per person. Det här framgår i Naturresursinsitutet, Lukes, preliminära uppgifter om näringsbalansen i Finland.

Fjäderfäkött populärt – nötkött kommer sist

Fjäderfäkött, det vill säga exempelvis kyckling och kalkon, slår rött kött med hästlängder. Under det senaste decenniet har konsumtionen av fjäderfäkött fortsatt öka – fjäderfäkött utgör 25,6 kilogram av den totala köttmängden på 81 kilogram kött. Nötkött å sin sida utgör 19,3 kilogram.

Konsumtionen av svinkött är också det i nedgång – 32,5 kilogram konsumeras i genomsnitt.

Mindre mjölk, mer kvarg

Trots att finländarna fortfarande konsumerar mycket mjölk, 107 liter, minskar den totala konsumtionen. Konsumtionen har minskat med nästan fem procent. Fettfri mjölk och lättmjölk är inte heller lika populära längre, med nästan nio respektive drygt tre procent.

Kvarg och andra mjölkbaserade produkter ökade däremot konsumtionsmässigt.

Citrusfrukter på uppgång

Finländarna konsumerar 14 kilogram citrusfrukter per person, vilket tyder på en ökning. För andra färska frukters del står den totala siffran på ungefär 45 kilogram per person. Grönsaker konsumeras i samma omfattning som året innan, ungefär 64 kilogram per person.

Vete är fortfarande det populäraste spannmålet

Spannmål är fortfarande populärt, men totalkonsumtionen på 79 kilogram per person minskade med ett kilogram från år 2017. I genomsnitt äter finländare 7,3 kilogram havre per år.

Vete konsumerades lika mycket som året innan, det vill säga 44,6 kilogram per person, men konsumtionen av råg, som ligger på 15,3 kilogram råg, minskade något.