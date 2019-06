Fem vargattacker mot pälsfarm i Pörtom – nu ska man anhålla om skyddsjakt

Under kort tid har en och samma pälsfarm i Pörtom drabbats av fem vargattacker. Sammanlagt har man förlorat ett åttiotal valpar.

– Det är en stor förlust för oss, säger den drabbade pälsfarmaren Matts Lång till tidningen Syd-Österbotten.

Vid varje tillfälle har vargen dödat 10–15 valpar. Nu kommer man att lämna in en anhållan om dispens för skyddsjakt på varg till Finlands viltcentral.

"Jag hoppas man inser allvaret"

Enligt Steven Frostdahl, informationschef på Svenska Österbottens pälsdjursodlarförening, har man inte haft problem med vargskador i den här skalan tidigare. Han hoppas att man beviljas lov att fälla vargen.

– Jag hoppas man inser allvaret, säger Frostdahl. Det är fråga om väldigt stora direkta produktionsskador.

Enligt Frostdahl har viltcentralen tidigare varit för återhållsam i fråga om dispens för fällande av varg i liknande fall.

– Jag hoppas på sunt förnuft och skälighet.

Viltcentralen: Dispens är sista utvägen

Jaakko Hautanen, viltplanerare på Finlands viltcentral region Kust-Österbotten, säger att han inte har hört om attackerna i Pörtom.

Han kan i det här skedet inte säga hur sannolikt det är att viltcentralen beviljar dispens i Pörtom.

– Vi behandlar varje fall som unikt. Dispens är alltid en sista utväg.

Hautanen säger att viltcentralen i Österbotten inte fått in någon anhållan om dispens för fällande av varg ännu i år. Under 2019 fick man in fem ansökningar, och i tre av fallen beviljades dispens.

