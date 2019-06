I Jorden runt på 80 dagar är energin på gränsen till hysterisk - alltså precis som den borde vara

Mitt på scenen står ett stort jordklot. På ena sidan står Big Ben och klämtar. Scenen förvandlas till en djungel, ett skenande tåg, en ångbåt.

Första gången på Raseborgs sommarteater

Det här är första gången som Jorden runt på 80 dagar spelas på Raseborgs sommarteater. Pjäsen baserar sig på äventyrsberättelsen av Jules Verne och utspelar sig under Storbritanniens kolonialvälde.

Phileas Fogg (Markus Haakana), Jean Passepartout (Emma Nordblad) och i bakgrunden Elefanten (Tommy Haakana) och Elefantförsäljaren (Dan Idman). Phileas Fogg och Jean Passepartout på scen Bild: Mona Salama

Phileas Fogg (Markus Haakana) är den pedantiska, engelska gentlemannen som styr sitt liv och sitt hem med en punktlighet man sällan sett maken till.

Fogg slår vad om 20 000 pund med Reformklubben, Mr. Sullivan (Shanti Grönholm), Mr. Fallenti (Charlotta Ahonen) och Mr. Flanagan (Irene Lindberg), att han kan resa jorden runt på 80 dagar tack vare sin punktlighet och sitt matematiska huvud.

Fogg tar med sig sin betjänte Passepartout, spelad av en väldigt imponerande Emma Nordblad, och beger sig av. Men på grund av ett missförstånd misstas Fogg för en bankrånare och han får Detektiv Fix (Jim Slotte) efter sig.

Under resan träffar Fogg också Aouda (Antonia Atarah) som vänder upp och ner på Phileas värld.

Sprudlande energipiller till pjäs

Hela ensemblen har en magisk energi och närvaro. Energin är på gränsen till hysterisk - precis som den borde vara. Regissören Tom Rejström har gjort ett gediget arbete.

Raseborgs sommarteater visar i år Jorden runt på 80 dagar. teatergrupp som dansar på scen. Bild: Mona Salama

Tom Rejström är ny regissör på Raseborgs sommarteater. Han har arbetat som skådespelare och regissör på bland annat Lilla Teatern, Teater Viirus och Radioteatern.

Rejström är även konstnärlig ledare för Skärgårdsteatern.

Många fina insatser

Som vanligt på Raseborgs sommarteater har musiken hög kvalitet. Kapellmästare är Patricia Antman.

Koreografin av Catrine Krusberg, tillsammans med ljudvärlden och scenografin av bekanta Petri Horttana, lyckas verkligen visualisera Fogg & co:s resa.

Shanti Grönholm, Charlotta Ahonen och Irene Lindberg som tillsammans formar Reformklubben är något alldeles extra.

Likt en kör i antika dramer sammanfattar de vad som just hänt i den föregående scenen och håller publikens uppmärksamhet vid liv.

Detektiv Fix (Jim Slotte) på jakt efter Phileas Fogg. Detektiv Fix på scen. Bild: Mona Salama

Jim Slotte i rollen som detektiv Fix stal många skratt från publiken och bemästrade både höga toner och överraskande dialekter.

Detektiv Fixs ändlösa försök att försinka Foggs färd tillbaka till London är det som för berättelsen framåt. Därför är det ingen lätt roll att bemästra.

Två andra som stal föreställningen var Elefantförsäljaren (Dan Idman) och Elefanten (Tommy Haakana) - två veteraner på Raseborgs sommarteater.

Ett säkert kort?

Jämfört med vad Raseborgs sommarteater tagit sig an de senaste åren i form av the Sound of Music, Footloose och West Side Story kunde man tänka sig att Jorden runt på 80 dagar skulle vara ett säkert kort.

Men med tanke på den ambitiösa scenografin och musikalnumren finns det ingenting som är säkert med pjäsen.

Den sista föreställningen av Jorden runt på 80 dagar spelas söndagen den 4 augusti.