Ingen flygskatt är att vänta under Finlands EU-ordförandeskap

Finland tänker inte främja införandet av flygskatt på EU-nivå under EU-ordförandeskapet, säger näringsminister Katri Kulmuni (C) under arbets- och näringsministeriets evenemang i Helsingfors.

- Under sitt ordförandeskap borde Finland ta hand om förslag, inte föra in egna nya tillägg. De borde göras i ett tidigare skede, säger Kulmuni.

I regeringsprogrammet framgår det att Finland stödjer en utvidgning av utsläppshandeln till alla flygtrafikens klimatpåverkande utsläpp.

Alternativt kan man utreda införandet av skatt på flygbränsle eller flygavgift på EU-nivå eller globalt, står det i programmet.

Enligt arbetsminister Timo Harakka (SDP) bör man inte tro att ordförandeskapet är ett tillfälle för Finland att främja sina egna intressen i beslutsfattandet på EU-nivå.

- Det är mycket mer subtilt att ta med sina egna intressen till den allmänna diskussionen, säger Harakka.

Näringsminister Katri Kulmuni (C) har inte införandet av flygskatt på EU-nivå på agendan. Katri Kulmuni. Bild: Lehtikuva

Finland har möjligheten att påverka dagordningen

Enligt Harakka och Kulmuni har den avgående EU-kommissionen inga större lagförslag kvar att behandla, så Finland har möjligheten att påverka dagordningen för den nästa kommissionen.

- I sex månader kan vi ganska långt bestämma vad vi pratar om och vad vi fokuserar på. Vad medlemsstaterna beställer från (den nästa) kommissionen är vad vi kan påverka, säger Harakka.

Den här veckan kommer Harakka och Kulmuni att leda informella möten mellan EU:s konkurrensministrar i Helsingfors.

På torsdagen kommer ministermötet att fokusera på forskning, och på fredag ​​kommer man ta tag i frågor som berör EU:s inre marknad.

Totalt hålls sex informella ministermöten i Finlandiahuset i Helsingfors under Finlands EU-ordförandeskap som pågår till slutet av året. De informella mötena kommer att behandla aktuella EU-frågor.

Källa: STT