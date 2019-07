Vinylmarknaden går het, trots att LP-skivan lanserades redan på fyrtiotalet och vi i dag kan hitta nästan all musik vi drömmer om med några snabba klick på nätet. Den här artikeln är en del i en serie om den så kallade vinylboomen.

Hur vet du om du har en riktig raritet i hyllan? Och vad för skivor lönar det sig att köpa om du är ute efter dyrgripar?

1. Skicket avgör

LP:ns skick har avgörande betydelse för priset.

De mest värdefulla skivorna är i gott skick. Skivorna graderas enligt ett system som heter Goldmine standard. Enligt skalan är Mint (M) den bästa konditionen. Skivan är perfekt, oftast till och med ospelad.

En tydlig skråma som går över det näst sista och det sista spåret innebär att skivan förlorar i värde, men eftersom skråman knappast alls hörs kan skivan ändå klassificeras som VG+ en vinylskiva med skråma Bild: Pekka Palmgren / Yle

NM eller M- betyder Near Mint, det vill säga nästan perfekt.

VG+ eller Very Good plus brukar vara värd ungefär hälften av Mint. Very Good är i själva verket inte ”very good” det vill säga riktigt bra, utan kan ha skråmor och konvolutet kan vara slitet. Men skivan ska vara spelbar.

G eller Good är klart i sämre skick och brukar vara värd 10-15 procent av sin motsvarighet som Mint. Skivan kan knastra och spraka.

Detta album utgavs 1968 och denna LP är originalet. Det vet man eftersom koden BNST-84288-A 114 är inristad i mellanrummet mellan etiketten och spåren. Trots att denna LP är originalet är den värd högst 45 euro på marknaden enligt databasen Discogs. vinylskiva Bild: Pekka Palmgren / Yle

2. Rariteterna är åtråvärda

Många efterfrågade skivor från 1950- och 1960-talet pressades i bara några tusental exemplar. Det finns eventuellt nya upplagor men de är ofta av sämre ljudkvalitet.

Det är för många samlare inte heller samma känsla att köpa en nyutgiven klassiker som att få tag på originalet.

Det betyder absolut inte att gamla LP:n automatiskt är dyrbara. Inom jazzmusiken finns bara några tiotal som når upp till 5 000-eurosklassen.

Det handlar om skivor som är både sällsynta, anses vara musikaliskt enastående och är i perfekt skick.

Det finns hundratals gamla jazzskivor som kostar cirka 100 euro men med tanke på hur många tusen skivor som spelades in bara på 1960-talet är det enbart en bråkdel som har ett värde över det vanliga.

3. Glöm snabba klipp

Vinyler håller ungefär samma pris i hela världen. Skivbutiken i Grekland håller ungefär samma priser som den i New York. Det beror på att marknaden är internationell som följd av att alla butiker säljer på nätet.

4. Marknaden bestämmer priset

Den ledande sajten heter Discogs.

Där pågår ständigt handel med LP:n och eftersom affärerna redovisas öppet kan man med hjälp av att räkna medelpriser, samt högsta och lägsta sålda priset, bedöma LP:ns värde med en viss säkerhet.

Som en allmän tumregel kan man konstatera att begagnade rock- pop- och jazzvinyler i gott skick kostar mellan 10 och 15 euro. För 1-5 euro får man LP:n i litet sämre skick och skivor som det finns ett överutbud på.

När man säljer begagnade vinyler ska man inte hoppas på att få mer än 5-10 euro per styck. Skivaffärerna har ofta hyllor med samlarskivor som kostar mellan 20 och 50 euro. Nya vinyler kostar idag litet mer än 20 euro.

5. Lusläs din LP

Så hur vet man om man har en riktig dyrgrip hemma i sin hylla?

En ursprunglig Blue Note-skiva från 1962 som är värd 5 000 euro?

Att fastställa skivans utgivningsdatum kräver detektivarbete. Det gäller att läsa både det som står på konvolutet och på etiketten i mitten av själva plattan.

Observera att VAN GELDER finns stämplat i utrymmet mellan etiketten och spåren. vinylskiva Bild: Pekka Palmgren / Yle

Även det som eventuellt finns graverat i det lilla tomma spåret mellan etiketten och de sista spåret har betydelse. Spåret kallas ibland ”dead wax”.

Det legendariska Blue Note-skivbolaget graverade till exempel in en snirklig p-bokstav som liknade ett öra i det sista tomma spåret i sina tidiga utgåvor.

Om man köper en gammal Blue Note-skiva ska man se till att den har ett ”ear in dead wax”, som äkthetsbevis.

Lägg märke till det snirkliga "örat" i mellanrummet mellan spåren och etiketten vinylskiva Bild: Pekka Palmgren / Yle

Det finns både böcker och nätsajter som tolkar olika skivbolags etiketter och som via olika ledtrådar kan dra slutsatser om utgivningsår.

Det kan kräva timtal av analys för en skiva.

6. Bli inte lurad!

Många handlare lägger ut skyhöga priser på nätet bara för att se om någon nappar. Efter att under en längre tid ha granskat vinylpriser på nätet kan jag konstatera att det finns en stor mängd bluffare på marknaden.

Så här kan det se ut i databasen Discogs. Man ser bland annat det högsta och det lägsta priset som någon har betalat för en LP. prislista för en vinylskiva på webbsajten Discogs Bild: Pekka Palmgren / Yle

Det går ofta att hitta samma skiva för ett dyrt pris och för ett billigt pris. Samma LP, men med olika pressning kan kosta 100 euro eller 15 euro.

Och bara för att någon påstår att en skiva är sällsynt behöver den inte vara det. De flesta klassiker, eller annars populära skivor ges ut på nytt och säljs för normalpris.

Välj en handlare du litar på. Det lönar sig att välja en handlare som fått goda referenser från tidigare affärer.

Det finns otaliga historier i samlarkretsar om dåligt packade LP:n som kommit fram med brutna konvolut eller i sämre kondition än det som utlovades.