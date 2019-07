Åbos alla elsparkcyklar låses in under Ruisrockhelgen

De populära elsparkcyklarna försvinner från Åbos gator till helgen. Med det vill man trygga åbobornas säkerhet i samband med Ruisrock.

Företaget Voi meddelar att de kommer att samla in alla elsparkcyklar i Åbo och kommer att hålla dem i förvar under hela veckoslutet.

- Vi vill värna om åbobornas säkerhet. Vi har upptäckt att felanvändningen av sparkcyklarna ökar i samband med stora festivaler. Därför anser vi att det är ansvarsfullt att plocka bort elsparkcyklarna under Ruisrock, säger Mathias Soini, marknadschef för Voi Technology.

Ruisrock väntas locka över 100 000 besökare i år. Ruisrock Bild: Nelli Kenttä / YleX

Den slutsålda festivalen i Runsala folkpark väntas locka över 100 000 besökare under tre dagar.

Elsparkcyklarna dyker upp i stadsbilden igen på måndag

Enligt företaget Voi har man också tidigare samlat in alla elsparkcyklar i andra städer under stora festivaler. I Finland gjorde man det senast under Valborg.

Företaget plockar bort alla Åbos elsparkcyklar från gatorna under torsdag kväll. På måndag morgon dyker de upp i stadsbilden igen.

Företaget har hundratals elsparkcyklar i Åbo.