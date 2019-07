Robin Gustafsson bär sin själafågel på sin arm

På Robin Gustafssons högra arm finns en fågel tatuerad. En själafågel för att vara specifik.

Fågeln kommer från karelsk mytologi där man ännu fram till tidigt 1900-tal täljde fåglar av trä som placerades på nattduksbordet.

Fågeln skulle skydda ens själ medan man sov och då man dog skulle samma fågel komma och hämta själen för att förhindra den från att virra omkring på jorden.

- Jag hittade bilden av fågeln på internet och den fastnade. Då hade jag inga tankar på en tatuering, men en idé började gro och jag kände att jag vill ha den här på min hud, säger Robin som studerar musik i Helsingfors men ursprungligen kommer från Karis.

Hans tatuering finns på armen Pojke som tittar på sin tatuering som han har på armen. Bild: Thelma Köhler

Historien bakom fågeln var en viktig del av beslutet att skaffa den som tatuering.

Robin vet dock inte om tatueringen hjälpt honom att sova bättre.

- Jag har nog sovit gott men jag vet inte om det är förknippat med tatueringen, skrattar han.

Processen var lätt

Robin sökte på internet efter illustrationer av själafågeln men de flesta bilder var inte inspirerande.

- Många bilder på de täljda träfåglarna såg inte spännande ut, de var ganska enkla och fyrkantiga.

Till sist hittade han en illustration som han tyckte var mer konstnärlig.

- Jag ville inte ta en bild rakt från nätet och smälla den på min arm. Jag ville att den skulle vara unik på något vis.

Robin kontaktade en vän som ritade om bilden av själafågeln och gick sedan till en tatueringsstudio i Helsingfors. Processen beskriver han som lätt.

- Det gick förvånansvärt snabbt och gjorde inte så ont som jag hade förväntat mig. Det var en ganska terapeutisk upplevelse egentligen.

Han var också mycket nöjd då han såg det slutliga resultatet.

- Det var bättre än vad jag hade förväntat mig. Jag är jättenöjd.

Betydelsen är viktig

För Robin var det viktigt att hans tatuering hade en betydelse.

- Det var absolut viktigt att tatueringen betydde något. Såklart också att den såg bra ut, men viktigast var att den hade en stor betydelse och att jag kunde associera den med minnen och andra saker då jag tittade på den.

- Det är skönt att den är både betydelsefull och snygg på samma gång.

Robin Gustafssons tatuering Bild på en arm som har en tatuering av en fågel Bild: Emilia Jansson / Yle

Robin valde att placera tatueringen synligt.

- Jag ville ha en tatuering på armen så att både andra och jag själv ser den, säger han.

Bara positiva kommentarer

Robin tycker inte att han fått negativa reaktioner om sin tatuering.

- Det finns ju förstås människor som inte gillar tatueringar och reagerar negativt på dem, men de har blivit så pass vanliga i dagens samhälle att de som ogillar dem kanske håller det för sig själv.

För det mesta har han fått positiva kommentarer.

- Det har kommit ganska många komplimanger. Människor verkar gilla idén bakom den när jag förklarar det för dem. Jag är nog inte den enda som gillar tatueringen. Det är alltid ett plus fastän jag skaffade den för mig själv.

Fler tatueringar på kommande

Den första tatueringen har gett mersmak åt Robin.

- Jag kände nästan genast då den blev färdig att jag ville gå tillbaka och ta en till, säger han.

Robin funderar på andra tatueringar som han vill ha, men säger att det ännu är i planeringsskedet.

- Det är en process som jag gör för min egen skull, på egen hand. Jag sätter tatueringar på min kropp för mig själv, väljer sådant som betyder något för mig.

Inspiration får han från många olika håll..

- Mycket kommer från det som hänt mig i livet. Men också sådant som jag känner att jag kunde behöva, till exempel en tatuering som skulle ge mig stöd eller självsäkerhet.

