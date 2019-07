Ett spontant beslut ledde till 20 år i tatueringsbranschen - den egna stilen finns i allt Domino gör

Att Frank Lounemaa kom att försörja sig som tatuerare är en ren slump. Efter 20 år i branschen har han sett många förändringar i tatueringskulturen.

När man stiger in på Tattoo Studio Domino i Borgå är det som att stiga in i en hårdrocksvideo från genrens största dagar på 1980-talet.

Allting har en tydlig estetik: från bilderna på väggarna till musiken som ljuder ur högtalarna och Lounemaa själv, som arbetar med en kund iklädd bandtröja, slitna jeans och långt flätat skägg.

- Det var inte planerat från början att jag skulle bli tatuerare, även om jag alltid har tecknat och tyckt om att skapa saker, säger han.

Det hela fick sin början en sen kväll 1996. Lounemaa hade nyligen gått ut gymnasiet, men var i en svår period i sitt liv.

- Min pappa hade nyligen dött och min flickvän hade lämnat mig, det var verkligen inte den bästa tiden i mitt liv.

Frank Lounemaa i sin tatueringsstudio. Bild: Yle

Sent på kvällen under helgen beslöt han sig för att gå till en pub i hemstaden Borgå. Den enda av kunderna han kände var en tidigare gymnasiekamrat.

- Jag började snacka med henne och frågade vad hon har på gång. Det visade sig att hon var på väg till Kapstaden för att hälsa på sin pappa och hon bjöd mig med på kort varsel. Då mitt i natten lät det som en god idé.

Att fatta ett stort beslut spontant har dock vissa nackdelar, speciellt i en tid då varken internet eller mobiltelefoner fanns att tillgå.

Vilse i en ny stad

Frank Lounemaa fick vänta till måndagen med att gå och köpa sin flygbiljett, vilket betydde att han flög söderut två dagar senare än kompisen han skulle bo hos.

- Det gick upp för mig först på flygplatsen i Kapstaden att hon inte visste när jag skulle komma och därför inte kunde komma och möta mig, säger Lounemaa med ett brett leende.

I stället tog han in på ett vandrarhem och försökte hitta på sätt att fördriva tiden på en ny kontinent. När han gick omkring stötte han på en tatueringsstudio.

En vägg med exempeltatueringar. Bild: Yle / Harri Fagerholm

På den vägen träffade han Simo, en finländare som jobbade som tatuerare i Kapstaden.

- Jag hade själv redan då tagit en bild på Duck’s Tattoo i Helsingfors. När jag gick in i studion i Kapstaden fick jag veta att det också fanns en Duck’s Tattoo i stan, där det dessutom jobbade en finne.

När de senare samma kväll gick ut på krogen i Kapstaden och Lounemaa funderade hur han skulle hitta till sitt vandrarhem, bjöd Simo in Lounemaa att bo hos honom.

- Jag följde med honom när han gick till jobbet på dagarna och det tog inte länge innan han frågade mig om jag också ville testa att tatuera.

Öppnade snabbt en egen studio

Lounemaa blev upplärd av Simo i två månader. Efter det åkte han hem till Borgå och öppnade sin egen studio, Tattoo Studio Domino. Mer än 20 år senare finns den ännu kvar.

Domino är inte bara namnet på studion, utan även Frank Lounemaas artistnamn.

- Jag är inte säker på om studion eller namnet kom först. Mitt band heter Baton Rogue Morgue, så jag tog in det i det också. Jag kallas för Domino de la Rogue.

Tatueringar något annat nu än då

Under två decennier har tatueringskulturen hunnit förändras en hel del. Frank Lounemaa minns hur det i början inte spelade så stor roll hurdana bilder man valde att pryda sin kropp med.

- Stereotypen om att det var sjömän och brottslingar som hade tatueringar stämde väl i viss mån. Det var mycket dödskallar och en del ville ha tatueringar bara för att chocka. Genom medier och tv-program så har det blivit mycket mer mainstream, säger Lounemaa.

Vissa motiv har med tiden fallit ur modet. Man ser sällan delfiner eller kinesiska tecken längre. Folks motiveringar till att ta en tatuering har också förändrats, anser Lounemaa.

- Numera känner många att det måste finnas någon djup betydelse bakom varje bild. Det tror jag inte att folk har hittat på själva utan det tror jag att kommer via medierna. I vissa fall försöker människor hitta på betydelsen i efterhand. Det känns lite ytligt, säger han.

Den egna stilen syns i allt

Allt som Frank Lounemaa gör har en gemensam stil, från tatueringarna till bilarna och motorcyklarna han bygger under sin fritid. Allt genomsyras av klassisk metallmusik, den genre hans eget band också spelar.

En man i långt skägg med glasögon sitter på en specialbyggd Choppermotorcykel. Bild: Yle / Harri Fagerholm

- Att den egna stilen syns är något som är svårt att undvika även om jag skulle vilja. Samtidigt tror jag att det är något som många kunder uppskattar och som gör att de kommer tillbaka.

Han förstår också att det kan finnas sådana som inte gillar hans stil.

- Om det är så, måste de helt enkelt hitta en annan studio.

Under mer än 20 år har många minnen skapats. Det är svårt att komma ihåg en tatuering som har gett ett särskilt intryck.

- Det har varit många tillfällen då någon kund har skickat tackmeddelanden länge efteråt. Det är kanske de stunderna som är de bästa i den här branschen.

Svenska Yle samlar in bilder och historierna kring Svenskfinlands mest spännande tatueringar och berättelser om dem. Du kan skicka in dina bilder och din berättelse samt dina kontaktuppgifter till Whatsappnumret 0406742085 eller till e-postadressen justnu@yle.fi. Vi presenterar dem på svenska.yle.fi och i Yle Vega under sommaren.