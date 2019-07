Läkemedelsrobotar, videosamtal och optimeringsprogram - de här tekniska lösningarna satsar hemvården på i Östnyland

Så här svarade Borgå, Lovisa och Sibbo på Svenska Yles enkät i mars 2019:

- Har kommunen under de senaste tre åren tagit i bruk tekniska hjälpmedel som underlättar för kunderna att klara sig hemma (t ex måltidsautomater, gps-armband, videosamtal etc.)?



- Vilka tekniska hjälpmedel har kommunen i så fall tagit i bruk?

Borgå:

I Borgå överväger man att ta i bruk tekniska hjälpmedel inom hemvården.

Lovisa:

System för verksamhetsstyrning

Måltidsautomat

Läkemedelsrobot

Videokontakt

Sibbo:

gps-armband

läkemedelsrobot

bärbara datorer

Ipad

Medimobs optimeringsprogram

Kommunerna använder vissa hjälpmedel som de inte nämnt i sina svar. Borgå använder elektroniska lås och ett optimeringsprogram för verksamhetsstyrning. I Sibbo, Lovisa och Borgå används trygghetslarm.