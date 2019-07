De var på första Ruisrockfestivalen 1970: "Jag tänkte wow, nu har The big world kommit till Finland"

Pargasbon Skini Lindgårg var 16 år gammal och Åbobon Ralf Karlsson var 15 år då de gick på den historiska första Ruisrockfestivalen 1970.

De kände inte varandra på den tiden men både Lindgård och Karlsson var mäkta imponerade då de kom till festivalområdet för 49 år sedan.

Ruisrockscenen anno 1970. Ruisrock 1970 Bild: Yle

De första Ruisrockfestivalerna ordnades längst ut på Runsala på Saaro västliga udde där campingen är idag. Dagens Ruisrock ordnas i folkparken på östra sidan av ön.

- Man visste ju inte vad som skulle möta en då man kom hit... men wow! Jag hade inte sett nåt liknande, här var så många tält och mycket folk och jag tänkte att “The big world” hade kommit till Finland, säger Karlsson.

- Vi kom hit med buss och jag tittade ut genom bussfönstret och såg massor av chopperkillar som såg ut som nånting från tidningen Suosikki eller som från något skivomslag. Det var långhåriga snygga killar, skrattar Lindgård.

- Det var otroligt. Det var så mycket folk och så häftig musik - det var drömmen för en ung 16-årig Åbobo att få vara här.

Första Ruisrockfestivalen ordnades på Saaro udde. Ruisrock 1970 Bild: Yle

Spartanskt men fungerande

Karlsson beskriver scenen år 1970 som ett hafsverk av presenningar men att den fungerade bra. Ljudet var bra, artisterna rymdes på scenen och allting var häftigt enligt Karlsson.

Av artisterna på scenen minns Karlsson brittiska Colosseum och Argent, svenska Made in Sweden samt Pugh Rogefeldt och amerikanska Daddy Longlegs.

Karlsson minns också de inhemska förmågorna Wigwam, Tasavallan presidentti och Tommie Mansfield.

Hur såg ni själva ut då?

- Jag hade långt hår och såg nog inte ut som morsans ideal precis, skrattar Karlsson.

- Jag kom första dagen i “vanliga” kläder, vita jeans och nån tröja men jag märkte direkt att jag var felklädd. Så följande dag hade jag klippt av jeansen och fransat dem. Jag hade dessutom lånat en kompis ridstövlar för att se tuffare ut och så skaffade jag fredsmärken, berättar Lindgård.

.

Man räknar med att 38 000 personer besökte Ruisrock år 1970. Ruisrock 1970 Bild: Yle

Varför tror ni att Ruisrock lever och mår och nu kan arrangeras för femtionde gången?

- Det är den första, den största och "The one and only"-festivalen. Det är vackert på Runsala och Åbo är en så stor stad att man även kan ordna med allt det praktiska kring själva festivalen. Dessutom är nog arrangörerna så proffsiga att de vet vad som lockar hit besökare år efter år, tror Karlsson.

- Det finns tydligen eldsjälar som orkar ordna festivalen varje år och så är den ju störst och vackrast i landet. Jag var på Ruisrock senast för två år sedan och lyssnade på Patti Smith och allt var väldigt trevligt och bra ordnat, konstaterar Lindgård.



Vad har du för tips åt dagens festivalbesökare?

-Ta med vatten, paraply, sittunderlag och så förstås mycket “peace and love”.