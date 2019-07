Grattis Helene Schjerfbeck! Konstnären som målade djur i Sjundby och hittade lugnet i Ekenäs

Schjerfbeckin tuottelias taiteilijaura kesti yli 70 vuotta.

Helene Schjerfbeck on yksi Suomen kaikkien aikojen tunnetuimmista ja rakastetuimmista taiteilijoista. Sisäministeriö on suositellut lipun nostamista salkoon Suomen kuvataiteen päivänä 10. heinäkuuta, joka on Schjerfbeckin syntymäpäivä.