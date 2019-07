Leverglass, laxglass och älgglass - så här njuter hundarna vid Finlands första hundglasskiosk i Hangö

View this post on Instagram

I går, onsdag, öppnades Finlands första glasskiosk för hundar och katter i Östra hamnen i Hangö. 🍦🐶🐱 I glasskiosken kan din fyrbenta älskling avnjuta en iskall läckerhet i smakerna lever, älgfärs och lax. 🍦🐶🐱 Glassen är gjord på laktosfri yoghurt, och därmed anpassad för både hundar och katter. 🍦🐶🐱 #glasskiosk #hund #katt #hangö #svenskayle