Allt som lever och förfaller – Konst & Design Biennalen i Fiskars utforskar hur människa, djur och materia kan leva tillsammans i harmoni

På konstutställningen utforskar konstnärer och designers människans försök att styra andra levande varelser.

Det är inte tävlan och konkurrens som är den drivande kraften i evolutionen, utan samarbetet mellan arter. Utan den andra överlever vi inte.

Det som först slår mig är dofterna inne i det gamla tröskhuset. Det doftar av fukt och trä. Även ljuset som sipprar in från fönsterluckorna tillför något till helhetsintrycket.

Dofterna, ljuset, utrymmet och konsten skapar en organisk helhet och gör en medveten om att allt här - min kropp, träet i väggarna, materian konstnärerna använt sig av - lever, åldras och förfaller.

Det är första gången som Konst & Design Biennalen ordnas i Fiskars. Varje år ordnas det en designutställning i Kopparsmedjan. Men nu sträcker sig även en konstutställning längs ån till Magasinet och Tröskhuset.

Närmare hundra konstnärer och formgivare från hela världen har bjudits in. Arrangörerna ser utställningen som en mötesplats mellan konstnärer och entusiaster.

I Tröskhuset finns den första delen av utställningen Beings with, Kanssaelo, Samexistens. Här inne finns verk av Marjolijn Dijkman, Alma Heikkilä, Jaana Laakonen, Candice Lin och Raimo Saarinen.

– Det här är en nutidskonstutställning. Här finns olika slags videokonst, skulpturer och textilkonst, säger utställningsguiden Max Aiha.

I mitten av utställningsutrymmet finns ett verk av Candice Lin (f.1979), Kinesisk vattentortyr (2019), som består av en stor bit råporslin.

Under hela sommaren kommer vatten att droppa på porslinet och långsamt slita och gröpa ur det.

– Vattnet är uppblandat med tobak, vallmo och socker - varor som symboliserar imperialismen, säger utställningsguiden Anna Paljakka.

Redan nu, en månad efter att utställningen öppnade och processen började, har ett djupt hål gröpts ut ur porslinet och det omgärdade golvet är täckt av vita porslinvattenfläckar.

Längst in i Tröskhuset finns fyra skulpturer av konstnären Raimo Saarinen (f.1984). Verket heter Skenaario.

– Det här är så kallade mini-ekosystem. Konstnären har lagt in växter och biologiska material, men också något oorganiskt, in i fyra tuber och sedan har han förseglat dem, säger Aiha.

I tuberna finns sand, mossa, ett bonsaiträd, en kaktus (som mår förvånansvärt bra) - men också något oorganiskt: plast och tobak.

Aiha berättar att Saarinens verk har förändrats sedan han såg dem sist.

– De här konstverken förändras ganska mycket. Det sker biologiska processer, så de har sitt eget liv, säger Aiha.

Man ser hur bonsaiträdet börjat ruttna och förmultna. Men också hur mossa, svampar och mögel, som också är levande, frodas och stortrivs.

Jag kan inte låta bli att tänka på den stundande samhällskollapsen efter att vi förstört vår natur. Något förmultnar. Men något nytt växer också fram. Det här kommer speciellt fram i Raimo Saarinens verk.

Det som jag främst fäster uppmärksamhet vid är de verk som på grund av sin organiska materialitet kommer att förändras under sommarens gång.

Som Tuomas A. Laitinens (f.1976) verk Dossier of Osmosis (2018) som består av mineraler, syror, jäst och till och med saliv.

Jag skulle vilja återvända till utställningen i september för att se hur till exempel Lins och Saarinens verk ser ut då.

– Temat för utställningen är att utforska samexistens och symbios – mellan människor och mellan människor, djur, växter, annan materia och även teknologin, säger Aiha.

Konstnärerna utforskar hur mänskligt liv formas genom yttre krafter och människans försök att styra varandra och andra levande varelser på den här planeten.

Kuratorn för utställningen, Jenni Nurmenniemi, ville komma bort från det antropocentriska perspektivet och från tanken om konkurrens mellan arter.

Nurmenniemi har inspirerats av fysikern och feministen Karen Barad och den framstående biologen Lynn Margulis.

Margulis menade att det inte är tävlan och konkurrens som är den drivande kraften i evolutionen, utan samarbete mellan arter.

No matter how much our own species preoccupies us, life is a far wider system. Life is an incredibly complex interdependence of matter and energy among millions of species beyond and within our own skin. These Earth aliens are our relatives, our ancestors, and part of us. They cycle our matter and bring us water and food. Without “the other” we do not survive.

― Lynn Margulis