Proppfullt i rälsbussen när rekryterna ryckte in - Nylands brigad tänker inte ordna extra transport

En långtradare kör under en bro i Ekenäs medan en rälsbuss kör på bron.

En långtradare kör under en bro i Ekenäs medan en rälsbuss kör på bron. Bild: Marica Hildén / Yle

Nylands brigad har tillsvidare inga planer på att ordna extra transport från Karis till Dragsvik under de två dagar per år då rekryter rycker in.

I en insändare i fredagens (12.7) Västra Nyland lyfter passageraren Magnus Torsell fram att rälsbussen, som går från Karis till Hangö, var proppfull under inryckningsdagen.

Torsell åkte med den rälsbuss som gick vid halv ett-tiden och uppger i sin insändare att han stod som "en packad sill i utrymmet mellan kupéerna i rälsbussen".

Kommendör Matti Linteri på Nylands brigad säger att brigaden inte planerar att ordna någon extra transport från Karis till Dragsvik de två dagar per år som rekryterna rycker in.

- Tillsvidare fortsätter vi enligt nuvarande kutym, svarar Linteri per e-post.

Förarens uppmaning hade ingen effekt

Magnus Torsell skriver i sin insändare att rälsbusschauffören "hojtade att alla som skulle till 'milin' ska ut och de 'civila in först'". Torsell uppger också att chaufförens uppmaning inte hade någon effekt.

På plats fanns militärpolis, men enligt Magnus Torsell så ingrep de inte när förare uppmanade rekryter att stiga av. "Borde inte militärpolisen ha gripit in?" frågar Torsell.

Vill du kommentera Magnus Torsells fråga om militärpolisen som inte ingrep när rälsbussens förare uppmanade att rekryterna ska ut så att de andra först får stiga på?

- Vi diskuterar om saken internt. Som en helhet gick inryckningen smidigt, uppger Matti Linteri.

Tycker du VR sköter sitt om de vet att 750 rekryter rycker in och ändå inte ordnar med ens en extra vagn?

- Än så länge har nuvarande arrangemang fungerat utan problem. Vi har varit i kontakt med VR, med det är upp till dem att besluta om möjliga extra vagnar, säger Linteri.