Universitetens nya antagningssystem träder i kraft nästa år – Åbo Akademi välkomnar reformen

Kontraktet med New York Rangers är treårigt.

Den lovande ishockeyspelaren Kaapo Kakko har tecknat ett treårigt nykomlingskontrakt med New York Rangers. NHL-klubben reserverade honom som tvåa under midsommarveckoslutet. Ett nykomlingskontrakt ger en spelare 925 000 dollar per säsong i grundlön om han spelar i NHL.