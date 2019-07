Lauhanvuori nationalpark vill bli del av Unescos geoparknätverk – "en liten bit av Lappland i södra Finland"

Spetälskesjön, granitblocket Aumakivi och fornstrandstenfältet Kivijata. Det är några av de sevärdheter man kan se i Lauhanvuori nationalpark, som nu vill få status som Unescos Global Geopark.

Förra året ansökte man om att få komma med i Unescos Global Geopark-nätverk och om ett par veckor ska representanter från organisationen komma på besök till nationalparken.

Idag finns det endast en Global Geopark i Finland, den i Rokua nära Uleåborg. Lauhanvuori-Hämeenkangas geoparkområdet strävar till att bli det andra i Finland.

- Geoparker grundar sig på geologi, så det måste vara någon slags meningsfull geologi på området, förklarar geologen Pasi Talvitie från Forststyrelsen.

- Det här området som vi har här är 5000 kvadratkilometer stort, så det är inte bara Lauhanvuori, utan det är också Kauhanneva-Pohjankangas nationalpark och Hämeenkangasområdet i Satakunda och det sträcker sig också till Birkaland, så det är ett ganska stort område.

Pasi Talvitie. En man med keps och runda glasögon står vid en strandkant. I bakgrunden syns tallskog. Bild: Yle/Juho Teir

Det är inte så enkelt att komma med i Global Geopark-nätverket och det är ungefär 10-20 områden globalt som årligen får statusen.

- Om man inte blir antagen direkt, så får man en lista över saker som ska åtgärdas. På så sätt får man en andra chans om man inte går igenom första gången.

- Vi tänker förstås positivt och försöker komma med på första försöket, men det är inte hela världen om vi inte gör det. Det är ganska lätt att gå igenom en lista och fixa saker, om man vet vad man ska fixa.

Helande sjöar och forna strandvallar

Lauhanvuori nationalpark är alltså bara en liten del av det enorma område som kan bli antaget till det globala geoparknätverket.

Nationalparken ligger på gränsen av Södra Österbotten och Satakunda landskap i kommunerna Storå, Kauhajoki och Honkajoki. Enligt Talvitie är nationalparken unik i de södra delarna av landet.

- För mig är det här en liten bit av Lappland i södra Finland. Naturen här ser väldigt nordlig ut. Det är lite som om man skulle komma till Lappland när man kommer hit, säger han.

Från Lauhanvuoris krön ser man de skogsbeklädda sluttningarna och den österbottniska slätten breda ut sig tiotals kilometer bort, ända till havet.

Själva bergstoppen Lauhanvuori, som för övrigt är västra Finlands högsta topp med sina 231 meter, omringas av forna strandvallar. I de nedre sluttningarna övergår sandstenen i granit och hällarna är kvarblivna kärnor av det vittrade urberget.

- Det har varit en ö efter istiden, det var den yttersta skärgården i Finland på den tiden. Vi har några sevärdheter som Kivijata, ett blockfält som är en kilometer lång och 100 meter bred, Aumakivi, ett stort runt granitblock, samt Spetälskesjön.

- Man har trott att sjön skulle ha helande krafter mot hudsjukdomar. Det beror på pH-värdet på vattnet, det är ganska nära pH-värdet på huden, förklarar Talvitie.

Suomaisema Lauhanvuoren kansallispuistossa Bild: Metsähallitus/ Ari Ahlfors

I nationalparken har man ungefär 20 kilometer vandringsleder och det är ett populärt besöksmål bland många resenärer. Årligen har man kring 10 000-14 000 besökare i nationalparken, men statusen som global geopark kunde ge ett uppsving.

- Jag tror nog det skulle öka besökarantalet, speciellt folk från utlandet. Geoparkerna är mer kända utomlands än i Finland.

