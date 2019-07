"Jag blir jätteglad varje gång jag får sälja en docka till en tioåring" - barn i dag verkar sluta leka i yngre ålder, säger leksaksföretagare i Karis

Det finns runt tjugo affärer som specialiserar sig på barnleksaker i Finland. Det är färre än tidigare. Bland orsakerna finns förändrade lekvanor hos barn, men också ökad konkurrens från näthandeln och stormarknader.

Inne i leksaksaffären Onyx, eller Blå lådan som butiken ännu i folkmun kallas, finns allt från små djurfigurer i plast till brädspel, gosedjur och vattenpistoler.

- Jag har många gånger tänkt när jag har köpt in de här hästarna att tänk om det hade funnits sådana här när jag var barn. Men då såg de helt annorlunda ut, säger ägare Ella Damén.

Miniatyrhästar kan vara populära bland hästintresserade barn. En hylla fylld med hästfigurer i olika raser. Bild: Magdalena Silin / Yle

Damén har varit företagare i leksaksbranschen i 7 år. Hon har ändå följt med branschen längre än så eftersom hon arbetat i sin barnklädaffär jämsides med leksaksaffärens förra ägaren Britten Lindroos.

Leker barn ännu med leksaker eller sitter de med mobiltelefoner eller framför datorn och spelar spel och leker så?

- Nog leker barnen ännu mycket, men åldern har blivit lägre. Då när jag började för sju år sedan så lekte tolvåringar, särskilt pojkar, med bilar och traktorer. Men åldern har sjunkit nu med ett par år. Samma sak har hänt med lego.

- Flickorna blir unga damer alltför tidigt så jag blir ju jätteglad varje gång jag får sälja en docka till en tioåring, säger Damén.

Daméns favoritleksak lego hör hemma på butikens hyllor. Legoleksakslådor är uppstaplade på en grupp hyllor. Bild: Magdalena Silin / Yle

Damén har också märkt att man försöker välja leksaker av varierande slag istället för att bara köpa könsstereotypa gåvor till barnen.

- Nu är det mera så att flickor leker mera med bilar och pojkar leker med kök. Det är inte sådär flick- och pojkleksaker vilket är bra.

Storkedjor i konkurs

I julas gick storkedjorna BR och Toys 'R' Us i konkurs. Koncernen Top Toy som äger leksakskedjorna BR och Toys 'R' Us sade då att den ökade digitaliseringen, ett större antal konkurrenter och förändrade lekvanor bland barn gjorde läget kritiskt.

Damén upplever ändå att barn i dag har fler leksaker än förr.

- Den största förändringen är nog att barn har många leksaker i dag.

Ella Damén. Porträttbild på Ella Damén. Bild: Magdalena Silin / Yle

Är det en bra sak att vi har så många leksaker och konsumerar så?

- Det är barnens jobb att leka. Barnen är det bästa man har så man vill ju ge allt till dem, säger hon.

Hård konkurrens av storkedjor

Koncernen Top Toy konstaterade att antalet konkurrenter har ökat inom leksaksbranschen. Det här inkluderar också stormarknader.

- De har mycket leksaker där, kanske inte lika brett sortiment men tillräckligt mycket. En del handlar på nätet till julen, då är det enkelt att sitta hemma och kruxa i

Person handlar på nätet. Bild: Copyright Rex Features Ltd 2012/All Over Press

Hur klarar ni av konkurrensen med stormarknader och köpcentrum?

- Vi försöker ha ett bra urval. Vi har inte hundra exemplar av en produkt utan kanske tio.

- Då jag började för sju år sedan gjorde jag ett beslut om att dra ner priserna så att de är konkurrenskraftiga. Förstås finns det vissa produkter som alla stormarknader har - sådana produkter kan vi inte konkurrera med. De köper en hel container och jag köper tio exemplar, säger Ella Damén.

Vattenlekar hör sommaren till för en del barn. Vattenpistoler hänger från en butikshylla. Bild: Magdalena Silin / Yle

Leksaksaffären väljer också ut vilka leksaker som platsar i affären. Daméns affär håller sig till det hon kallar traditionella leksaker och försöker också beakta det pedagogiska.

- Inga dataspel eller sådant. Jag förstår mig inte på dem. Inga bilbanor heller eller miniatyrmodeller utan riktigt traditionella leksaker, säger hon.

En hylla fylld med olika sorters lådor med Barbie dockor i. Bild: Magdalena Silin / Yle

Bilbanorna har hon valt att skippa eftersom det under Blå lådans tid kom in många reklamationer som gällde just bilbanor.

Det finns med andra ord många olika faktorer som spelar in då Ella Damén väljer vilka produkter som ska stå på hyllan. Kanske det är just därför som hon verkar lugn inför framtiden trots att många leksaksaffärer fått lägga lapp på luckan.

- Vi har ett bra gäng här. Utbildad personal, barnträdgårdslärare och de är barnsliga precis som jag. Så jag tror nog att vi klarar oss.

Tips från leksaksförsäljaren - det här kan du ge ditt barn 3-åring - En treåring är tacksam att köpa åt. De leker med allt, säger företagaren Ella Damén som driver en leksaksaffär i Karis. På sommaren rekommenderar hon badleksaker och utespel. Även brädspel och pussel går hem hos 3-åringarna. 5-åring Femåringar är mera aktiva, säger Damén. Hon rekommenderar olika spel, bilar, dockor och lego. - Femåringar kan bygga lite svårare saker, treåringar har lite knepigt med det, säger hon.



7-åring - Det blir knepigare och knepigare, skrattar Damén. Hon säger att desto äldre barnen blir desto svårare blir det att rekommendera leksaker som generellt går hem hos barnen. Till en 7-åring skulle hon föreslå pysselsaker så att barnen får limma, klistra och färga. Även lego är ett bra alternativ. - Vattenpistoler är alltid omtyckta och vattenballonger och sånt nu på sommaren, säger Damén. 10-åring - Då borde man nästan känna den där tioåringen. Har den någon viss hobby? säger Damén. I den här åldergruppen är de finare plastdjuren och speciellt plasthästarna något som hästinresserade barn kan gilla. Även här är pysselsaker och spel bra alternativ.

Ella Damén intervjuades av Bubi Asplund. Här kan du lyssna på intervjun!