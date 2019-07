Hangöbiblioteket lockar med konserter och vinterträdgård - stort antal besökare under jubileumsåret

I september firar Hangös stadsbiblioteks byggnad 30 år. Med flera tusentals besök varje månad är Hangöborna fortfarande trogna kunder.

Trots att solen koketterar med sina varmaste strålar den här varma julieftermiddagen så är porten på Berggatan 3 i flitig användning.

- Vi har gått på plus både med utlåningar och kundantal. I juni hade vi 400 flera besökare än samma tid i fjol, berättar bibliotekarien Annette Böling stolt.

Byggnaden stod klar 1989. En gul tegelbyggnad med flagga som vajar i vinden. En person går in genom porten. Bild: Nicole Hjelt / Yle

Även om bibliotekets huvudsakliga uppgift fortfarande är att erbjuda böcker och annan lektyr, så har verksamheten tagit många nya former under de senaste åren.

En av de färskaste nyheterna är en nättjänst för utlåning av filmer.

- Den är ett komplement till andra nättjänster så där finns främst finska och europeiska filmer, berättar Böling.

Annette Böling skulle gärna se ännu fler barn i biblioteket. En kvinna med mörkt hår sitter i en grön fåtölj med två kramdjur i famnen. Bild: Nicole Hjelt / Yle

För den som letar efter något att göra under regniga semesterdagar så erbjuder biblioteket också brädspel. Överlag kan man se en ökning i mängden kunder under mulnare dagar, berättar Böling.

- Vi märker att de som rör sig ute på stan sticker sig in här i skydd för regnet.

Hon visar upp kundstatistiken där också vädret finns bokfört.

Så håller biblioteket koll på antal besökare. Statistik för antal besökare på Hangö bibliotek. I övre kanten små symboler som visar hur vädret varit.

För den som vill njuta av lite sommar också under vinterhalvåret finns bibliotekets vinterträdgård, en liten oas bakom bokhyllorna.

- Den är lite i gömman så många kanske inte vet om den, berättar Böling och visar ett mysigt krypin med två fåtöljer och en liten fontän som bjuder på ett rogivande porl.

- Den är nog mysig, det är lite mindfullness över det hela, konstaterar Böling.

Vinterträdgården har nyligen fått ett ansiktslyft. Kvinna i rosa tröja och med mörkt hår utanför ett rum med plantor och fåtöljer. Bild: Nicole Hjelt / Yle

För den som hellre svettas lite än slappnar av till ljudet av vatten som rinner så finns bibliotekets idrottsskåp. Här finns allt från bollar till hantlar och racketar som går att låna med bibliotekskortet.

- Vi har det i samband med idrottsbyrån. Till vintern byter vi till pulkor, miniskidor och långfärdsskridskor, berättar Böling.

Här kan man låna böcker och andra sportredskap. Ett glasskåp med bollar och andra sportredskap. Bild: Nicole Hjelt / Yle

I bibliotekets övre våning finns ett galleri. Just nu pryder Marja-Leena Åkermans akvareller väggarna. Eftersom galleriet är gratis är det väldigt populärt och bokat i flera månader framåt.

Intill galleriet finns ett artotek.

I galleriet finns akvareller utställda. Kvinna med mörkt hår och i rosa blus ser på en vägg där akvareller är upphängda. Bild: Nicole Hjelt / Yle

- Här kan man man kan låna hem Hangö bildkonstnärers verk för en månatlig avgift, förklarar Böling.

Högläsning för unga och gamla

Många söker sig förstås fortfarande till biblioteket för att låna böcker.

För ett par år sedan slog elva nyländska kommuner ihop sina bibliotek under namnet Helle. Det har gjort att utbudet på böcker är större.

- Det har fungerat bra. Det reserveras många böcker från Borgå till Hangö, berättar Böling.

Böckerna dominerar fortfarande på biblioteket. En rad med bokhyllor i ett bibliotek. Orange plastmatta på golvet. Bild: Nicole Hjelt / Yle

Vid Hangö bibliotek vill man gärna också erbjuda läsupplevelser för stadens allra yngsta och äldsta.

Sagostunderna i upplevelserummet är populära bland dagis- och skolgrupper och biblioteket hjälper med att sammanföra frivilliga med äldre som gärna njuter av högläsning på sitt boende.

Bland sagoböckerna finns ett slott vars fönster byter färg. En rad med bokhyllor och i ändan ett slott för barn. Bild: Nicole Hjelt / Yle

Böling skulle gärna ändå se att barnen vistades ännu mer på biblioteket. Under sommaren är det vanligare att föräldrar kommer in med barnen än under vinterhalvåret.

- Vi har fått skriva ut många nya kort åt sommargästande barnfamiljer, berättar Böling.

För de lite äldre barnen och ungdomarna finns också Playstation.

- Den är populär. Vi har en hel del ungdomar som kommer hit direkt efter skolan.

Fest i september

Det är alltså 30 år sedan som byggnaden, ritad av Tapio Raij, första gången öppnade sina dörrar. I september ska det firas med en jubileumsvecka. Då är det program varje dag och föreläsningar, musik och uppträdande för barn står bland annat på programmet.

Dessutom har den tidigare museichefen Marketta Wall skrivit en historik som kommer att lanseras den 11 september.

Hundar får släcka törsten på biblioteket. En välkomstskylt utanför en ingång. En skål med vatten för hundar på marken. Bild: Nicole Hjelt / Yle

Mycket har hänt under 30 år och på biblioteket jobbar man hårt med att utvecklas hela tiden. Speciellt evenemang är något som Böling gärna ser att det satsas ännu mera på.

- Vi ordnar konserter, författarbesök och tidigare i veckan hade vi en workshop i origami, nämner hon som några exempel.

Besökarna fick prova på att vika origami. Konsverkt vikta av papper bland böcker på ett bord. Bild: Nicole Hjelt / Yle

Nyligen flyttade ett piano in på biblioteket och sedan dess har en kvintett som exklusivt uppträder på biblioteket lockat en stor publik.

- När utlåningen går ner försöker man kompensera med annat. Men i år ligger vi på plus vad gäller både utlåning och besökare, så det är jättebra, säger Böling.

"Hangö bibliotek är nog bra"

Ralf Nylund har kommit till stadsbiblioteket från Lappvik för att leta reda på en handbok för en specifik bilmodell.

- Jag brukar oftast leta efter facklitteratur, jag är intresserad av många områden, berättar Nylund vars historieintresse sträcker sig ända från stenåldern till modern tid.

Ralf Nylund letar gärna efter böcker bland facklitteraturen. Man sitter på en bänk och lutar sig mot en käpp.

Han har ännu inte hunnit ta del av bibliotekets övriga tjänster.

- Kanske det blir av. Det är mycket bra att de har sådant. Hangö bibliotek är nog bra, konstaterar han.

Hangö stadsbibliotek har också en filial i Lappvik som är öppet måndagar och torsdagar.