Nio av tio finländare läser sin privata e-post under semestern - "Arbetsgivaren har ett stort ansvar"

Nästan 40 procent av finländarna läser arbetsmejl under sin semester - och över en tredjedel svarar, framgår det i en undersökning Moi mobiili låtit göra.

Hela 98 procent uppgav att de är tillgängliga per telefon och per textmeddelande och svarar under samma dag - också under semestern.

Lite över 1 100 personer i åldern 15–74 besvarade enkäten. Undersökningen visar att nio av tio finländare läser sin privata e-post under semestern och nästan 80 procent svarar på privata mejl under samma dag.

En av dem som svarar på arbetsrelaterade mejl är Marika Häggman som är ekonomichef för Helsingfors universitet. Hon tycker ändå inte det är en negativ sak. Tvärtom ger det henne möjligheten att vara längre borta från arbetet.

- Jag svarar nu och då på arbetsmejl. Men till exempel då jag varit i Afrika har jag helt och hållet kunnat koppla av eftersom det inte funnits internetuppkoppling överhuvudtaget. Då jag är hemma och ledig är det också ett sätt som gör det lättare att sedan komma tillbaka till jobbet, säger hon.

Marika Häggman njuter av sin mammaledighet. Kvinna har en baby i famnen Bild: Iiris Mattsson

Kan ha allvarliga konsekvenser

Ulrika Ahlqvist från Göteborg möter i sitt yrke ofta personer som lider av stressrelaterade symtom på grund av arbetet.

Ahlqvist har jobbat i tio år med Sveriges främsta hjärnforskare för att förvandla teori till praktik inom hjärnforskningen.

- Konsekvenserna av att inte koppla av under semestern eller under helgen utan alltid gå i en väldigt snabb takt är oerhört allvarsamma, säger Ahlqvist.

- Man kan drabbas av väldigt många olika symtom men till slut kan man ju faktiskt gå i väggen eller drabbas av utmattning och det är riktigt allvarligt, förklarar hon vidare.

Vägen tillbaka från utmattning är lång, och ingen ska behöva hamna där, säger Ahlqvist. För att förebygga det är det viktigt att hjärnan får pauser från arbetet.

- För hjärnans del är det jätteviktigt att få ta. Framför allt att man kopplar bort från oro, press och prestation, så man får tid för återhämtning och dagdrömmeri. Man måste förstå att det jobbrelaterade inte är så viktigt, säger hon.

Urika Ahlqvist säger att hjärnan måste få paus från arbetet under semestern. Ulrika Ahlqvist porträtt Bild: Lena Evertsson/Ateljé Lena Photography

Så här ska du göra för att koppla av

Trots sitt arbete har Ahlqvist fått lära sig, precis som alla andra, att det efter en arbetsintensiv period finns vissa saker som hon behöver göra för att snabbt gå ner i varv.

- Man kan ju lätt bli lite uttråkad om man är van vid ett högt tempo. Men nu tycker jag faktiskt att jag har lärt mig hur jag ska göra och jag behöver mycket rörelse får att få stress ur kroppen.

De första veckorna av semestern är de svåraste. Ahlqvist säger att det brukar hjälpa att läsa, träna och att umgås med vänner.

Häggman upplever också att det tar sin tid att koppla av, och det är betydligt lättare under långa ledigheter.

- Jag brukar resa ganska mycket. Då vet man att man också fysiskt är borta från vardagen så det är kanske det lättaste sättet. Om jag bara är hemma så brukar det kännas som onödig användning av semesterdagarna, säger Häggblom.

Det viktigaste är att styra tankarna till något annat, tipsar Ahlqvist.

Genom att läsa arbetsmejlen känner många sig viktiga och får bekräftelse, menar Ahlqvist.

- Man måste verkligen bestämma sig för att andra saker är värdefulla. Och att jag får lika mycket belöning genom att göra annat än jobbsaker. Mitt tips är att försöka hitta andra sätt att känna sig viktig och vänja sig vid att inte läsa jobbmejlen flera gånger om dagen, säger hon.

Orsakerna kan vara flera

Hur allvarligt problemet är beror på orsaken till att man läser arbetsmejl eller svarar på samtal, alltså om man läser dem på grund av press - eller nyfikenhet, enligt Ahlqvist.

Häggman öppnar inkorgen till arbetsmejlen en gång i veckan under semestern. Det är mest för att säkra att det inte hänt något medan hon är borta.

Hon har koll på situationen för att det ska bli trevligare att återvända till jobbet efter semestern.

- Jag tror att det beror jättemycket på hurdant jobb man har, vad man jobbar med. Speciellt sådana som har en förmansroll eller expertroll, så som jag själv har, så kan det handla om att man inte vill ha det där berget som kommer emot när man kommer tillbaka, säger Häggman.

Ligger ansvaret hos individen?

På den frågan svarar både Ahlqvist och Häggman nej.

Semestern kan upplevas vara stressig om man inte har en ersättare på jobbet, vilket ofta beror på företagets storlek. Det känns lugnare om man har någon som sköter ens jobb då man är borta, säger Häggman.

- Jag tror att arbetsgivaren har en mycket stor roll i det här. Om man ser på undersökningens siffror, skulle jag vilja säga att det inte alls är på individens ansvar, svarar Ahlqvist.

Häggman säger att det visst är på individens ansvar att lägga ner telefonen, men arbetsgivaren ska se till att det görs möjligt.

- Definitivt är det så. Och där beror det förstås mycket på i vilken roll du är i arbetslivet. I synnerhet i större företag så måste det ju finnas en backup eller nån som kan sköta det någorlunda bra tills man kommer tillbaka, säger hon.

Det är viktigt att arbetsgivaren föregår med gott exempel. Enligt Ahlqvist har samhället ett stort steg att ta så att arbetet kan bli hållbart och “hjärnvänligt”.

- Det är framför allt på samhällets ansvar, ett ansvar från arbetsgivares och företagsorganisationers håll. För det behövs uppmuntran till att inse att det är värdefullt att vara ledig.

- Man kan göra upp en ledighetsplan för sina anställda så att de vet att det är okej att inte vara tillgänglig, fortsätter Ahlqvist.

Men på individnivå finns ändå något man kan göra för att undvika stress, och fast Häggman inte känner sig särskilt stressad under semestertid tycker hon ändå att det är bra att inte vara tillgänglig.

- Man borde ju bara stänga av telefonen och låta bli att kolla mejlen för det är ju ganska onödigt sist och slutligen. Allt som oftast är det ju inte saker man behöver göra just då och är det någonting så skulle de ju säkert ringa, säger hon.