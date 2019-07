Här är alla tävlingsbidrag: Över 30 ville visa sina tatueringar

Vi har samlat in era tatueringar och berättelser och fått in 32 bidrag. Här är alla bilderna och berättelserna. Här finns historier om sorg och död men också om hopp, glädje och beslutsamhet att överleva.

Av de här bidragen har tio valts till final och du kan rösta fram vinnaren.

Jag är Anders från Borgå. Har tagit tatueringar i ca. 14 år och har för många för att välja någon favorit, så jag tänkte skicka bild på 2 senaste tatueringarna jag tagit. Ena är ett porträtt på min farfar som jag vann i en tävling ordnad av Borgå stad för ett par år sedan.

Den andra bilden är "Sammon puolustus" från Kalevala som nyligen blev färdig. Har också en hel del vitsiga tatueringar, vissa bättre än andra. Man får inte ta det för allvarligt så en liten komisk tatuering då och då är på sin plats 🙂

Anders

Det här är Doris från Hitta Nemo- filmen 😃 I filmen säger Doris: Vad gör man när livet känns svårt? Fortsätt simma!

För ca 5 år sedan fick jag MS, multipel skleros, och i samband med det valde jag att tatuera in den här på handleden.

Doris är min ledstjärna i livet och påminner mej om att även när allt är jobbigt och tungt så kan man inte göra annat än att fortsätta simma. Hur gör man då? Man simmar!

Ann-Sofie

För 5 år sedan tatuerade jag denna på min vrist. Det är inte mitt stjärntecken, som många tror, utan en koi-fisk. Blommorna är körsbärsblom.

Jag valde att tatuera denna när min pappa insjuknade i blanddemens. Jag kände att jag behövde lite extra styrka för att orka igenom tiden som komma skulle, och mindes att jag hade läst om koi-fisken och dess mening.

Blommorna fick stå för uttrycket "underbart är kort", vilket symboliserar den korta tid jag fick med pappa. Han dog i sviterna av sin sjukdom 2016, jag var då 26 år.

Cecilia

Historien bakom tatueringen är att jag säsongjobbade på Cypern sommaren 2017. Vi var ett stort tjejgäng som ofta gick ut och festade.

Enligt svenskarna i gruppen var det så att om man inte hade haft sex på en månad så fick man en älg på balkongen, två månader = två älgar osv. Så när vi gick ut och festade och stötte på killar så var vi ute och jagade älgar. För man ville absolut inte ha en älg på sin balkong.



En kväll efter några för många alkoholhaltiga drycker kom vi på idén att tatuera in kvällens offer, nämligen en älg som blev skjuten. Absolut en av mina favorittatueringar även om den inte är speciellt fin.

Emelie

Den här tatueringen symboliserar min stora kärlek för katter. Varför den har rymddräkt vet jag ej, men det var en idé som kom upp i huvudet då jag bestämde mig för en tatuering överhuvudtaget.

Jordgloben den håller i handen symboliserar det världsherravälde som katterna kommer ha någon gång i framtiden.

Emil

Här är en av mina två tatueringar, båda tatueringarna som jag har finns på respektive överarm.

Det var självklart för mig att jag skulle ha en tatuering som symboliserar vad boxning betyder för mig.

Boxningen är mitt liv, inte bara en träningsform utan terapi och en livsstil. Tack vare boxningen har jag tagit mig igenom flera kriser i livet. Jag skulle inte kunna tänka mig ett liv utan boxning.

Tidpunkten jag valde att låta tatuera boxningshandskarna var en tung och svår tid och tatueringen är också en symbol att jag klarar av mer än jag tror, jag är stark och jag ger inte upp.

Då blev det en kombination av boxningshandskar med texten i ett band som boxnings lindor på.

Emmy

Min tatuering är tillägnad min far, som dog för 1 år och 8 månader sedan. Efter en kort tids sjukdom.

Tatueringen betyder för mig hopp om att vi kommer att ses igen i himlen, dit han likt en fågel har begett sig och väntar på mig. Han var även en naturmänniska som kunde sitta ute med kikaren hur länge som helst och se och lyssna till fåglar.

Jag stod min pappa väldigt nära, och vi är lika i mångt och mycket. Tatueringen gjorde jag för ungefär ett år sedan i Jakobstad.

Hanna

Ugglan som pryder mitt skulderblad gjorde en otroligt proffsig tatueringskonstnär för 2,5 år sedan på en tatueringsmässa. Den tog närmare 7 timmar att färdigställa och vann första pris för bästa svartvita tatuering under mässan.

Här är historien bakom tatueringen:



Det var en sommardag och jag gungade på bakgården, då jag plötsligt fick syn på en fågel i en av björkarna bara några meter ifrån gungställningen. En sparvuggla satt lugnt och stilla och iakttog mig med typisk bister uppsyn. Jag var kanske 8-9 år och det var första gången i mitt liv som jag sett en livs levande uggla. Minns ännu hur lycklig jag var.

Ungefär 18 år senare är jag nästan färdig miljöbiolog och fågelskådning är mitt absoluta favoritintresse. Fåglar har fascinerat mig så länge jag kan minnas. Sparvugglan är den minsta av våra ugglor och alltså i naturlig storlek förevigad på min skuldra. Tatueringen påminner mig varje dag om den där lyckliga dagen i min barndom.

Hanna

Inspirationen till min tatuering kommer från vår dotter och stödgruppen Leijonaemot (på svenska Lejonhonorna). Tatueringen gjordes i många år och förra året blev den färdig.

Hanna

Jag är uppväxt med raskatter. Mamma har Norsk skogkatt, och jag har varit med på utställningar sedan liten. Jag önskade mig mest av allt en kisse av rasen Helig Birma. Mamma gav med sig, och som present när jag gick ut nian fick jag en alldeles egen utsällningskisse.

Han var hemma från Tiistenjoki, och hade namnet GIC FI*Harebell King Star Kalervo DVM. Han hade högsta utställningsklassen, med en "bäst i variant" merit som tillägg. Han var flera år tredje bästa Helig Birmahane i Finland enligt statistik, och 2018 var han Finlands vackraste fertila hane.

Tyvärr fick "Kalle" aldrig själv hämta sitt pris. Han gick bort i slutet av februari, en vecka efter min födelsedag, I en hemsk infektionssjukdom som heter FIP (Felint Infektiöst Peritonit). Min enda födelsedagsönskan var att han skulle bli frisk. Han blev bara tre år gammal 😿 Kalle var världens gosigaste, och bekräftat Finlands vackraste. Det gör ännu ont att skriva denna text.

Tatueringen skaffade jag redan 2017, när jag precis fyllt 18 år. Och jag är så tacksam idag att jag har min Kalle med mig för evigt 💕

Rip Kalervo, 20.03.2015 - 25.2.2019 💔



Vårvintern 2015 var en brytningstid för mig. Mitt liv ändrades på många sätt. Under ett besök på Fuerteventura beslöt jag mig för att markera detta med en tatuering. Den är gjord efter min egen teckning och symboliken är personlig.

Historierna kring mina tatueringar: De större Mumintatueringarna representerar min mamma och min pappa som dog 2016. Där finns också min man och jag och vår första dotter som dog innan födseln.

Tom of Finland tatueringen tog jag efter att jag såg filmen. Älskar Tom of Finland och den representerar också mitt stöd för sexuella minoriteter.



I framtiden kommer mitt ben att prydas av mina djur och blommor.

Varken legendsrisk eller den häftigaste tatueringen. En simpel pil och ett tauren huvud som fungerar som själva pilens huvud, eftersom det är mitt stjärntecken.

En pil kan bara skjutas framåt genom att dra den bakåt. Samma sak gäller livet, när livet drar en bakåt och kommer med motgång efter motgång så betyder det att du kommer att slungas framåt till någonting gott.

Det var precis så jag kände mig före och efter att jag träffade min fästmö. Låg så gott som på livets botten, allt bara gick åt helvete. Men sen vände det, jag träffade den finaste person som finns och allt börja lysa upp igen.

Jocke

Min mamma har alltid sagt åt mig och mina syskon,"he kan kråkel" så fort nånting har bråkat eller gått snett i våra liv! När jag i januari 2017 började repa mig från min depression och utbrändhet fick jag som julklapp av min dåvarande flickvän en tatuering.

Då fanns endast ett uttryck på hjärnan! Alltid när livet surnar till eller jag möter motgångar så brukar jag titta på tatueringen och påminna mig själv om att livet inte alltid är en dans på rosor och att ibland "kråklar" det till sig! Men som man säger, efter regn kommer solsken!”

Jonas

I januari tog jag äntligen den här tatueringen, som jag planerat länge. Den symboliserar min hett efterlängtade dotter, som vi adopterade från Sydafrika för tre år sedan - mitt livs största äventyr!

Med ett litet energiknippe som hon, är det bra att ha ett allseende öga i nacken. I bakgrunden Sydafrikas flagga och nationalblomma protea, som symboliserar hopp och förnyelse. Tatueringen är designad och genomförd av min skickliga lillebror.

Jonna

Mater fortitudo mea, mamma är min styrka på latin!

Mamma har varit/är ett enormt stöd ännu idag.

Som 3-åring fick jag diabetes, i lågstadiet och högstadiet blev jag mobbad och även i högstadiet började min ”depressions-resa” ta fart.



Hon finns alltid där för mig, hon stöttar, hon hjälper, hon ger råd osv. Min mamma betyder allt för mig och hon är inte bara min mamma hon är min bästa vän också!

Det var bestämt sedan länge att jag ville göra just en ”mamma tatuering”, det blev min första tatuering också. Någonting som jag kan se på när jag känner mig ensam eller ledsen.

Man kan nästan säga att det är min pepp tatuering också men såklart en ”hyllning” till min mamma för hennes kärlek och allt hon gjort för mig. Dessutom har jag också planer att fortsätta med den.

Detta är nog en av mina bästa tatueringar och jag är stolt över just den tatueringen. För mamma är min styrka och kommer alltid att vara.

Tack mamma för allt, du är bäst! Älskar dig!

Josefine

Min tatuering är liten men dens mening är stor samt viktig. Det är våran dotters sista hjärtslag före hon gick upp till himmelen. Samt hennes namn: Lilja.

Kim

Skaffade den här tatueringen 30 april. Storyn bakom är att jag har haft cancer 3 gånger i sköldkörteln när jag var mellan 7 och 10 år. Jag är 19 idag och fyller snart 20 och är bara tacksam för att allt har gått så bra. Jag är från legendariska Jeppis!

Marcus

Kanske inte den coolaste tatueringen men tatueraren definitivt coolast i världen! Jag har släpat många finlandssvenska kolleger/vänner dit. Samma familj i Jerusalem har gjort pilgrimstatueringar i 700 år.

Maria

Skickar in bild (gammal work in progress) på mitt vänstra ben där jag har tatuerat de flesta finska fiskar samt de mest älskvärda, fiskpinnarna!

Jag gillar skarpt den japanska stilen på tatueringar och jag har alltid funderat på att ta en tatuering i den stilen. Men jag tyckte att det inte passade in med karpar och annat otyg som inte finns i Finland, så det blev i stället finska fiskar.

Det finns också två “samuraikrabbor” i den klassiska japanska stilen, men krabborna är finska och i stället för samuraihjälmen på skölden har de det klassiska Hangö Kex-ansiktet.

Har också tatuerat hela högra armen med snöflingor i snöstorm (jag hatar vinter för den delen) men det är en annan historia.

På ryggen har jag en rotfälla efter att jag medverkade i uppröjningen av Gudrun stormen I Sverige för några år sedan. Men det är en tredje historia...

Hoppas ni får ett skratt av fiskarna!

Martin

Jag har slutat räkna hur många tatueringar jag har, det är som smycken, eller som en naturlig del av mig!

Här skickar jag med några av de viktigaste: Bill Murray och saimenvikaren!

Bill är min idol, han är med i min favoritfilm: Groundhog day. Jag tror att om alla var lite mer som Bill skulle världen vara lite bättre!

Sen saimenvikaren! Jag har bott i Nyslott men aldrig sett en ”norppa”! Och det gör ont i mitt hjärta när det finns så få kvar. Trots det dör flera stycken varje sommar för att människorna är så dumma i huvudet!

Känner inte att jag är annorlunda för mina tatueringar och känner sällan att folk stirrar. Igår fick jag dock ett meddelande på facebook från någon okänd att ”gud hatar tatueringar”! Men sånt struntar man i!

Mira

Jag har en tatuering på skulderbladet som är i romerska siffror och står för mig och mina tre syskon.

Första raden uppifrån är min äldsta systers födelsedatum, sedan mitt eget, min lillasysters och till sist min lillebrors.

Mirjam

För något år sedan jobbade jag på en restaurang där vi en kväll hade ett event med bland annat musik, konst och tatueringsartister. Efter en lång arbetsdag med några stycken afterwork i kroppen så började jag sms:a med en vän om att det skulle vara kul att tatuera sig igen. På den tiden hade jag bara en pytteliten tatuering från tidigare.

Skämtsamt skrev jag till henne att jag tänker tatuera in en potatis på min fot till hennes ära (bör nämnas att hennes familj är potatisodlare). Själva steget från skämt till verklighet var dock plötsligt mycket kort, och efter någon timme hade jag en potatis på min vrist. Under potatisen står det självfallet "PÄÄRO" så att ingen skulle kunna missta den för något annat.

Min vän uppskattade faktiskt gesten så mycket att hon en tid senare tatuerade in en tomat på sin vrist. Varför just en tomat är för att jag själv kommer från syd-Österbotten. De flesta från Närpestrakten vet nog vilket ställe man menar när man pratar om tomaatin/tomatin.

Några år och ett tiotal större och mindre tatueringsprojekt senare ångrar jag absolut inte min potatis, även om jag ofta får en del nyfikna frågor om dess betydelse och ursprung! Det är verkligen inte den vackraste tatueringen jag har, men den är absolut den roligaste! Jag tror även att det är den mest österbottniska vänskapstatueringen som finns.

Nina

För mig var det ett lätt val när jag började planera mina tatueringar. Blommor, blad, färg och form. Har alltid fascinerats av allmogemålningar på gamla möbler. Det blev temat till min första sleeve.

Jag gick till biblioteket och lånade böcker om kurbits, en dekorativ målarkonst från Dalarna. Med en viss risk för att se ut som en moraklocka eller vandrande Björköby skåp valde jag att göra min andra arm i en annan stil. Nu blev det mera akvarellmålning med favoritblomman tulpan i fokus.

Mina tatueringar skänker mig glädje varje dag och jag ser det som en utmärkt konstinvestering. Färg och form i harmoni såsom blommor på en sommaräng 🌷

Peter

En tatuering som jag bara tyckte att passar JUST mej bra!

Rasmus