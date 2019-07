Dagstemperaturen tidvis under sju grader i östra Finland

Meteorologiska institutet meddelade på tisdagen på Twitter att kall luft från Ishavet orsakar temperaturer på under 10 grader på dagen. Det här är enligt Meteorologiska institutet exceptionellt.

Videon ovan har spelats in vid sjön Koitere i Ilomants i Norra Karelen på tisdagen. Vädret var kyligt och ruskigt.

Meteorologiska institutets väderobservationer från väderstationer i Ilomants visar att dagstemperaturen i Pötsönvaara låg på under 7 grader under dagen, för att efter klockan 20 stiga till 7.0 grader. I Mekrijärvi var det under dagen som mest 9,1 grader. Även i Joensuu var det under 10 grader på tisdagen.

På onsdag blir det varmare i norra och östra Finland, men till veckoslutet blir det återigen kallare.