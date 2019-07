Rivningen av Hamburger Börs stör inte företagarna i Forum-kvarteret: "Med en renovering kommer alltid lite oljud"

Ishockeyspelaren förväntas NHL-debutera i oktober.

Ishockeyspelaren Nikita Gusev förväntas NHL-debutera i oktober i New Jerseys tröja. Hans tidigare klubb Vegas hade inte råd att matcha ryssens lönekrav och enligt The Athletic var två NHL-klubbar intresserade av att värva Gusev. Columbus erbjudande var inte tillräckligt bra och därför föll valet på New Jersey.