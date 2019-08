Allt fler barnfamiljer behöver hjälp - många barn går hungriga under sommaren

Yle Åboland rapporterade i måndags om att allt flera behöver hjälp för att ha råd med mat. Speciellt sommartid ökar antalet barnfamiljer som behöver hjälp, eftersom barnen inte får någon skollunch under sommarlovet.

Det syns inte bara i brödköerna utan också hos församlingens diakonitjänster.

Vid Åbo svenska församling märker man av att semestertider lägger extra press på barnfamiljer. Carita Eklund vid diakonin berättar att de ser en klar ökning i hjälpbehovet.

- Familjer som annars har det ekonomiskt knapert har det ännu värre på sommaren. Speciellt familjer med tonåringar och småbarn behöver extra hjälp, det är stora mängder mat som går åt per dag.

Brödköerna blir längre varje år. Ett femtiotal personer står i kö längs trottoaren. Bild: Andrea Wiklund/Yle

Det finns en klar ökning i hur mycket hjälp familjerna behöver under sommaren, men de får sällan in helt nya familjer utan det är de som redan är bekanta med diakonin.

Familjer som av diakonin bedömts att inte själva ha råd med mat får en betalningsförbindelse till en mataffär. Förutom det hänvisar diakonin också dem vidare till de matutdelningar som finns i regionen.

- Vissa har paus under sommaren, men de som är öppna brukar vi tipsa om. Det är många bäckar små, familjerna försöker från olika håll få ekonomin att gå ihop, säger Eklund.

Inga planer vid Åbo stad

I Helsingfors finns det en lång tradition av att erbjuda skolbarn lunch under sommarmånaderna. Barn under 16 år kan äta gratis lunch i stadens lekparker under skolornas sommarlov.

Också i Vanda Hangö och Borgå har man serverat barn gratis lunch under sommaren.

Trots det här har Åbo stad inga planer på att erbjuda barn gratis lunch också under sommarmånaderna.

- Till min kännedom har det inte förts några diskussioner om att utöka bespisningen, säger Liliane Kjellman som är servicedirektör för svenskspråkig fostran och undervisning.

Skolbespisningen följer läsåret, och då det inte ordnas någon skolverksamhet ordnar staden inte heller med någon lunch.

- Från utbildningssektorns synvinkel så måste vi dra gränsen någonstans.

Liliane Kjellman. Liliane Kjellman, en dam med ljust hår och glasögon, är servicedirektör för svenskspråkig fostran och utbildning i Åbo stad. Bild: Linus Hoffman/Yle

Vad skulle då krävas för att man eventuellt i framtiden skulle kunna erbjuda skollunch även under sommaren?

- Det skulle krävas en diskussion mellan olika sektorer inom staden kring hur man kan stöda barnfamiljer under sommarmånaderna. Då borde det först göras en utredning kring hur stort behovet verkligen är, säger Kjellman och fortsätter:

- Men förstås behöver en kommun alltid reagera på de behov som dyker upp och ta ställning till dem. Ifall det här faktiskt är ett stort problem under sommaren borde man fundera kring hur man kan åtgärda det och med vilka medel.

Mat för tre euro under sommaren

Arkea, som bland annat levererar skolmat till Åbos skolor, har under flera somrar erbjudit en möjlighet för skolelever att få en varm måltid under dagen för 3,50 euro.

I år har matserveringen ordnats på tre olika ställen i Åbo: i servicecentret Rosenkvarteret på Allégatan, i Arkeas restaurang i Petrelius och på Lehmusherkku i Hammarbacken.

Skolmaten är viktig för många barnfamiljer. Sallad i metallådor. Bild: Yle/ Christoffer Gröhn

Genom att erbjuda matservering på tre olika platser i Åbo har man hoppats lösa problemet med att barn inte har möjlighet att ta sig till matserveringen.

Men enligt Sanna Malaska som är Arkeas chef för matservice, har intresset för matserveringen varit förvånansvärt litet.

- Jag har inga exakta siffror, men besökarantalet har nog varit lågt. Det är svårt att bedöma vad det beror på, men jag skulle gissa att folk inte vetat om att möjligheten till billig mat finns. Om mera information skulle skickas ut till skolor och föräldrar skulle antalet besökare eventuellt stiga, säger Malaska.

Inte heller aktuellt i Åboland

I Pargas och Kimitoön har man inte heller några planer på att börja servera skollunch till traktens barn under sommaren.

- Jag tror att behovet kanske är större i stora städer, här ute har de flesta släkt eller vänner som kan hjälpa till. Naturligtvis inte alla, men jag har inte heller fått några förfrågningar kring ifall skollunch kunde ordnas sommartid. Så det finns nog inga sådana planer för tillfället, säger Birgitta Parikka som är kost- och städchef vid Kimitoöns kommun.

Birgitta Parikka. Birgitta Parikka Bild: Amanda Vikman/Yle

Hon förstår ändå att vissa kanske har ett sådant behov.

- Ifall man skulle börja ordna med skollunch under sommaren tror jag nog att det skulle finnas ett visst intresse för det.