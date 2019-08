Hamnbolaget Inkoo Shipping köper Kantvik Shipping i Kyrkslätt

Hamnbolaget i Ingå köper Kantvik Shipping vid Kantvik hamn i Kyrkslätt. Bolaget köper den operativa verksamheten med personal, infrastruktur och kranar, men inte själva området med kajer.

Affären innebär 600 000 ton i bulkvaror till om året för Inkoo Shipping.

Inkoo Shippings vd Thomas Bergman säger att de fick höra att Kantvik Shippings ägare var intresserade av att sälja och affären gjordes i går, den 1 augusti.

- Kantvik Shipping har väldigt liknande verksamhet som Inkoo Shipping och ligger närmare Helsingfors. Det är ett lönsamt företag som ger oss möjlighet att erbjuda flera alternativ till våra kunder, säger Bergman.

Thomas Bergman. Bild: Christoffer Westerlund / Yle

De fyra personer som är fast anställda i hamnen i Kantvik fortsätter nu jobba för Inkoo Shipping. Dessutom används en del tillfällig arbetskraft.

Kunde utvidga importen med flis och pelletar

Hamnen i Kantvik importerar i bland annat socker och kol som används i sockerfabriken i Kantvik. Man importerar också raps till oljepresseriet i Kantvik.

Thomas Bergman säger att hamnen i Kantvik inte har lika stor tillväxtpotential som hamnen i Ingå. Men hamnen kan ändå växa till en del, och där kan byggas några nya lagerbyggnader.

- En möjlighet är flis och pelletar. Man kommer ju att ersätta kol med andra biobränslen i Finland. Bränslet behöver importeras och Kantvik ligger nära Helsingfors. Där ser vi möjligheter, säger Bergman.

Bild: Yle / Peter Karlberg

All flis och pelletar kommer inte att kunna importeras via hamnen i Kantvik. Redan nu importeras pelletar via Ingå hamn.

Förutom pelletar importerar hamnbolaget också kol, mineraler, kalksten och vägsalt via hamnen i Ingå. Exportvaror är krossgrus, metallskrot, spannmål och stock, berättar Thomas Bergman.

Planer på förstorat hamnområde i Ingå

Hamnbolaget försöker hela tiden hitta nya kunder. Inkoo Shipping håller just nu på med en detaljplaneändring kring hamnområdet i Ingå.

- Vi strävar efter att förstora hamnområdet och få möjlighet att utvidga och planera om vissa vägar, säger Bergman.

Inkoo Shipping äger 107 hektar mark i Ingå och hamnområdet ligger i dagens läge endast på en liten del av den marken.

Bild: Yle/Marica Hildén

Om hamnområdet förstoras kan det byggas flera lagerbyggnader. I framtiden kan det också bli aktuellt att bygga en ny kaj i Ingå.

Inkoo Shippings vd Thomas Bergman säger att det ännu inte finns några konkreta planer på att bygga en till kaj, men detaljplanen kan möjliggöra att bygga en i framtiden.

I Ingå hamn jobbar 50 personer för Inkoo Shipping och i Kantvik i Kyrkslätt jobbar fyra personer för Kantvik Shipping.