"En fjäder i hatten att lilla Hangö klarar av att arrangera internationella segeltävlingar"

Fartvägen kan spara dig upp till en minut.

Om du ska från Tölö till Böle är den snabbaste vägen via Fartvägen som går bredvid järnvägsspåret. Då Yle Huvudstadsregionen testade rutten via Fartvägen och rutten via Mannerheimvägen och Nordenskiöldsgatan var den senare långsammare både under och utanför rusningstid. Tipsa oss om andra genvägar vi borde testa!