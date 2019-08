Finland satsar allt på att Jutta Urpilainen blir EU-kommissionär - Rinne vägrar att nominera också en man

EU-komission uusi puheenjohtaja on saksalainen Ursula von der Leyen. Pääministeri Antti Rinne on kertonut Euroopan parlamentille, mitä Suomi haluaa tehdä nyt, kun se on puheenjohtajamaa. Venäläinen kone on lentänyt ilman lupaa Suomen ilmatilassa. Finnairin matkustajamäärät kasvoivat ennätyspaljon huhti-kesäkuussa. Kiinalaisille turisteille halutaan keksiä kalliimpia palveluita. Viikonlopusta tulee lämmin koko maassa.