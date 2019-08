Spelbolaget Veikkaus kommer att lägga en del av sina reklamkampanjer på hyllan till slutet av september, uppger bolaget i ett pressmeddelande.

Beslutet kommer till följd av den kritik som riktats mot en av Veikkaus reklamkampanjer som fördes på bland annat sociala medier.

Beslutet gäller all reklam förutom reklamer för Lotto, Eurojackpot och Vikinglottos potter, samt marknadsföring för varumärket och ansvarsfullhet. Reklamen som kritiserats dras in under denna vecka.

Kritiken gäller en reklamkampanj där en fiktiv terapeut uppmuntrar sin patient – det vill säga Veikkaus kunder – att bejaka sin spellust. Kampanjen har ansetts ringakta de problem med spelberoende som många finländare lider av.

Veikkaus vd Olli Sarekoski medger att detta var ett misstag.

– Det går inte att förneka fakta: vi har begått misstag, säger Sarekoski.

Sarekoski lovar att Veikkaus kommer att göra sitt yttersta för att se till att detta inte upprepas.