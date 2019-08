I London kan dina växter ta in på hotell när du reser bort – men finns liknande alternativ i Finland?

I Sverige finns växthotell som inhyser medelhavsväxter under vintern. Citrusträd i blombutik Bild: Konstantin Malkov

Brukar du ha problem att hitta någon som kan vattna dina blommor när du är bortrest? I London har man hittat på en lösning, där har ett nytt femstjärnigt växthotell nyligen öppnat.

Syftet med växthotellet i London är att man ska kunna lämna in sina växter på en "lyxig hemester" medan man själv reser bort. På det sättet kan man undvika att komma hem till sorgliga, borttorkade blad.

Växthotellet vill profilera sig som lyxigt, och enligt deras marknadsföring erbjuder de förutom vatten och näring också spabehandlingar för växterna.

Kunderna välkomnas dessutom att "berätta om växternas personlighetsdrag".

En fullt så lyxig tjänst för växter finns det kanske inte så stor efterfrågan på, men visst kunde vara bra att få sina växter vattnade under utlandsresan. Finns sådana tjänster i Finland?

Växthotell som konstprojekt

I Finland verkar växt- och planthotell mest ha funnits som kortare, tillfälliga projekt. Aalto-studenterna Yiying Wu och Aoi Yoshizawa hade ett växthotell som en typ av konstprojekt i Helsingfors för några år sedan.

Där var tanken att de som besökte utställningen kollektivt skulle ta hand om växterna.

I övrigt har växthotell existerat som små pop up-verksamheter på olika ställen runt omkring Helsingfors, och även i Seinäjoki.

Fram till ungefär ett år sedan hade livsstilsbutiken Kauniste i Kronohagen i Helsingfors ett växthotell.

– Kunderna lämnade in sina blommor och deras skötselråd, så skötte vi om dem medan de var bortresta. Men nu säljer vi också kläder här, så vi har inte längre plats för växter, säger Janni Forsell som jobbar i butiken.

Tar hand om ett växtblad.

I Sverige är övervintringshotell vanliga

När man gör en sökning på "växthotell" på svenska, visar resultaten att konceptet redan är väletablerat i Sverige. Sökningen visar nämligen resultat i Stockholm, Göteborg, Malmö, Skåne och Vellinge.

Men vid en närmare titt visar det sig att de svenska så kallade växthotellen, med undantag för en par PR-projekt, är specialiserade på vinterförvaring av känsliga och tropiska växter.

Tiits trädgård som ligger en bit söder om Stockholm i Sverige är ett av "växthotellen" som låter växter övervintra hos dem.

Det kostar ungefär 1000 kronor, knappa 100 euro, per månad att hyra en kvadratmeter växthusutrymme.

Senaste vintersäsongen hyrde Tiits trädgård ut totalt 400 kvadratmeter. Ett par privatpersoner hyr in sina växter under vintern, men trädgårdens kunder består främst av företag.

– Det är många restauranger som gärna förvarar sina uteserveringsväxter här under vintern, säger trädgårdsmästare Robin Tiits.

Motsvarande modell finns inte i Finland

Motsvarande övervintringshotell för växter verkar inte finnas i Finland.

Timo Taulavuori som är är verkställande direktör vid Trädgårdsförbundet säger att han hört flera trädgårdsmästare planera på att inrätta övervintringshotell, men att han inte vet om några i Finland.

– Jag har tänkt att det skulle behövas, det finns många dyrbara medelhavsväxter som skulle behöva tas hand om under vintern. Det skulle vara mera miljövänligt att bevara växter än att köpa nya, säger Taulavuori.

De flesta trädgårdar har utrymmen där de låter sina egna växter övervintra. Bland annat har Helsingfors stad utrymmen där de låter sina växter övervintra, men de hyrs inte ut till privatpersoner eller andra kunder.

Taulavuori poängterar att det skulle vara ganska lätt att installera ett utrymme där växter kan övervintra.

– De flesta medelhavsväxter överlever i lite över 0 grader, mellan 5-10 grader. Om temperaturen är under 10 grader behövs inte ens extra ljus, säger Taulavuori.

Citrusträd i krukor Bild: FotoOk.it Copyright All Rights Reserved

För dyrt med övervintring?

Fredrik Regårdh som är överträdgårdsmästare vid Axxell i Överby tror att den största orsaken till att övervintringshotell inte finns för privatpersoner är prisnivån.

– Vintersäsongen är väldigt lång i Finland, den sträcker sig från slutet av oktober till maj. Det skulle säkert kosta flera hundra euro för kunden att ha sin växt där, så då skulle det kanske vara lika bra att köpa en ny växt, säger Regårdh.

Ett högt hyrespris skulle samtidigt vara nödvändigt för ägaren av växthuset.

– De som äger växthuset kan inte odla andra växter under ett drygt halvår, så då måste hen ta tillräckligt betalt av dem som vinterförvarar sina växter.

Sista utcheckning: den 31 maj

Robin Tiits på Tiits trädgård menar emellertid att det var just på grund av de olika växtsäsongerna som de började hysa in växter under vintern.

– Det beror förstås på vad man odlar, men vår egen odling är väldigt säsongsintensiv så vi är ändå inte särskilt sysselsatta under vintermånaderna.

Och lagom till deras egen odlingssäsong får de inhysta växtgästerna checka ut.

– Det fungerar också ganska bra i samarbete med restaurangerna, de vill ju ha sina växter tillbaka när uteserveringarna öppnar. Men det kan förstås krocka lite med våra egna odlingar och tidtabeller ibland, säger Robin Tiits.

Vattnar växter i växthus med vattenslang.

Lönsamhet vs. emotionellt värde

Tiits poängterar också att det är enbart större växter som övervintrar, främst medelhavsväxter som citrusträd och olivträd men också murgrönehäckar.

– Det är inte direkt lönsamt att hyra in sig för ett par pelargoner, då kan man lika gärna köpa nya.

Så, frågan är, skulle det ens vara lönsamt för privatpersoner att använda sig av växthotell? Finns det andra fördelar än att det är mer miljövänligt att låta sina växter övervintra?

Överträdgårdsmästare Fredrik Regårdh poängterar det emotionella värdet.

– Folk blir ju väldigt förtjusta och fästa i sina växter, de blir personliga. En ny växt skulle kanske vara prydligare, men det finns ett emotionellt värde i den gamla, säger Fredrik Regårdh.