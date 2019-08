Veikkaus är ett gammalt system som nu har blivit ett problem, säger professor

Sverige avreglerade spelmarknaden vid årsskiftet och sammanlagt 86 spelbolag har beviljats spellicens. Nu höjs också röster för att det finländska spelmonopolet borde avregleras.

Det finländska spelmonopolet får kritik för agressiv marknadsföring och för starka kopplingar mellan det politiska etablissemanget och de organisationer som får bidrag från Veikkaus.

Under det första halvåret betalade spelbolagen in drygt 1,8 skattemiljarder (kronor) till staten, rapporterar Sveriges Radio. Det var lika mycket som det svenska skatteverket räknat med att få in under hela året.

I Finland är det Veikkaus som har ensamrätt på penningspel på fasta Finland. Åland har andra regler i och med spelbolaget Paf.

Det kan också bli möjligt att det finländska spelmonopolet ses över, signalerar statsminister Antti Rinne.

Världen förändras och vi måste granska situationen utgående från det, säger Antti Rinne.

Statsminister Antti Rinne (SDP) sa i går då han träffade de politiska journalisterna att han inte gillade den agressiva marknadsföring som Veikkaus har bedrivit.

Veikkaus satte hälften av sina reklamsatsningar på hyllan i början på månaden efter hård kritik.

- Världen förändras och vi måste granska situationen utgående från det, konstaterade statsministern.

Men det finländska monopolsystemet har också försvarare. Sannfinländaren Mika Niikko säger att det skulle vara ett stort misstag att avstå från monopolet.

Inkomsterna från Veikkaus kommer kommer tillbaks till samhället och de som mest behöver hjälp, säger Mika Niikko

- Inkomsterna från Veikkaus kommer kommer tillbaks till samhället och de som mest behöver hjälp, säger Niikko.

Samlingspartisten och riksdagsledamoten Juhana Vartiainen har många gånger kritiserat det som han kallar för bästa broder-nätverk kring spelbolaget Veikkaus.

Partierna besluter om Veikkaus verksamhet och ger bidrag till föreningar där politikerna själva är aktiva. Men Vartiainen är inte beredd att avskaffa monopolet innan saken är noggrannt utredd.

- Jag vet inte om monopolet borde avskaffas, men det finns osunda drag i det, sammanfattar Juhana Vartiainen.

Det är en del av den finländska demokratin som i tiderna funkade ganska bra... Det har först nu blivit ett problem.

― Pekka Sulkunen, emeritus professor

Emeritus professorn Pekka Sulkunen, som ledde en THL-arbetsgrupp som synade Veikkaus, säger att kopplingarna mellan spelmonopolet och bidragstagarna har långa rötter.

Vartiainen får medhåll av emeritus professorn Pekka Sulkunen som ledde en THL-arbetsgrupp som synade Veikkaus. Sulkunen säger att kopplingarna mellan spelmonopolet och bidragstagarna har långa rötter.

- Det är en del av den finländska demokratin som i tiderna funkade ganska bra, säger Sulkunen. Alkoholmonopolet Alko var också mycket politiserat. Precis som alla andra statsmonopol.

- Det har först nu blivit ett problem eftersom vi lever i ett samhälle som inte är politiserat på samma sätt längre.