Vit känguru skuttade omkring på Åland imorse - nu är den infångad

Under morgonen fick Ålandspolisen in ett ovanligt samtal, som alla sent kommer glömma. Nämligen en känguru som skuttade längs med vägen.

Anmälaren berättade att en känguru hoppade längs med vägen på Hammarlandsvägen och anmälaren bedyrade att han var nykter.

Det var inte vilken känguru som helst, utan det var en vit vallaby.

En polispatrull åkte till platsen och kunde bekräfta att anmälaren var "vid sina sinnens fulla bruk".

Den vita kängurun heter Willy Wonka och Therese Söderberg är ägaren till honom.

- Han har hoppat över sitt stängsel och har sprungit kanske 20 km mot Långträsk i Hammarland. Det kan hända att han blivit skrämd av åskan i natt, säger Söderberg till Ålands radio.

Kängurun är infångad nu.

