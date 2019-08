Rapmusikern Paleface: Mobbningen fick mig att kämpa för de svagare

Vegas sommarpratare, rapartisten Paleface, Karri Miettinen har hela sitt liv varit starkt engagerad i samhällsfrågor. I sina låtar tar han ställning mot orättvisa och försvarar de utsatta i samhället.

Text: Nina Pulkkis

Som finskspråkig pappa i en tvåspråkig familj får han även privat glädjas över språkets rikedomar.

- I början var det svårt att träna svenska, eftersom min äldre dotter förbjöd mig.

- När hon var liten ville hon inte att jag skulle prata svenska, hon höll för öronen och ropa: Isi, lopeta heti! Mun muistiletkut menee solmuun! Pappa, sluta genast, mina minnes-sladdar går i knut.

För rapartisten Paleface, pappa i en finlandssvensk familj, är språket ett yrke.

- Rap, som i grund och botten är en form av poesi, handlar om ordlekar, finurliga sätt att beskriva och förmedla viktiga teman, säger Karri.



En ung Paleface. Karri har också på senare år fått vara punksångare i bandet HC Andersen som han diggade som ung. Svartvit bild på Palface som ung sittande på stol i arbetsrum med en tavla eller häfte i handen som han studerar. Bild: Privat

Försvarar de svaga och utsatta

Karri har sedan barnsben varit samhälleligt engagerad.

Han blev mobbad för sin läppspalt och sina skelande ögon och fick en stark känsla att vilja försvara de som blir orättvist behandlade.

Att försvara de som är svagare i samhället är också ett genomsyrande tema i hans lyrik.



En ung Paleface på semester. Rapartisten Paleface som liten pojke på semester, har på sig en snorkelutrustning. Bild: Privat

Drabbad av ovanlig sjukdom

När Karri var tio år gammal blev han förlamad. Han drabbades av en ovanlig neurologisk sjukdom och tillbringade flera månader i rullstol.

Enligt läkarna var det följden av ett myggbett.

Endast en på 100 000 drabbas årligen av Guillan-Barré syndrom.

- Mamma sa att jag var "one in a million". Jag borde kanske spela lite oftare på lotteri. säger Karri.

Att få höra rapmusik för första gången kändes som en psykedelisk upplevelse, jag fick gåshud och undrade: “Vad är det här"? ― Paleface

Karri har alltid varit nyfiken och vetgirig. Han lärde sig att läsa som väldigt ung och hade en förmåga att greppa komplexa saker.

Men han avskydde att memorera saker - som till exempel multiplikationstabellen. Två gånger två blev alltid fyra.

- Jag tyckte det var tråkigt. Det fanns inget utrymme för fantasin där.

Paleface som liten skolpojke. En skolbild på rapmusikern Paleface som liten Bild: Privat

Rap - en psykedelisk upplevelse

När Karri hörde rapmusik för första gången blev han oerhört betagen av stilen.

- Det var en psykedelisk upplevelse. Jag fick gåshud och undrade: “Vad är det här"?

Den unga Karri cyklade omedelbart till biblioteket för att ta reda på saken, det var tiden före internet.

Bleka fejan

Senare, som utbyteselev i USA, blev Karri hånfullt kallad för paleface, blekansikte, eller bleka fejan som han numera kallas i Sverige. På den tiden fanns det inte vita rappare.

Karri tog öknamnet och vände det till sin styrka.

Nu, drygt 30 år senare, finns rap på alla kontinenter och hudfärgen spelar inte längre någon roll.

Men det är inte alls länge sedan som man var mycket tveksam ifall rap alls passade in i den finska livsstilen. Samma gällde reggae.

- En journalist jämförde finsk reggae med eskimoernas sambakarneval - så avigt kändes det.



Paleface vill ofta försvara de svaga i samhället. Rapartisten Paleface visar upp en LP, sitter bakom ett DJ-bord. Bild: Privat

Livet i en tvåspråkig familj

Språket, kreativiteten och musiken finns i hemmet, på jobbet och överallt i vardagen. Det återspeglas också hos barnen.

- Vår dotter kom hem och började berätta: “Oli kolme miestä jotka seurasivat sitä tähteä sinne Beatles-kotiin, det var en gång tre gubbar som följde en stjärna till Beatles-hemmet.

Pappa Karri var stolt.

- Min dotter kände till The Beatles och kombinerade saker kreativt i sitt sinne.

Den musikfria podcasten kan du ladda ner och lyssna på utomlands.

Sommarpraten sänds i Yle Vega varje vardag kl. 10.03 och 22.15.

LÅTLISTA:

Howie B: Who’s got the bacon

Beyonce: Daddy Lessons (ALBUM VERSION)

Busta Rhymes, Method Man, Coolio, LL Cool J, B-Real: Hit ‘em high

The Meänland: Pajala

The Beatles: I’ve got a feeling

Damian Jr Gong Marley: Road to Zion

Puppa J: Koiran Juhla

DJ Shadow: This time (I’m gonna try it my way)