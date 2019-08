Norrena & Frantz: "Jag trivs bättre med kollegerna än med en fru som verkar undvika mig" - här publikens berättelser om kärlek efter semestern

Vad hände under semestern när du och partnern äntligen hade tid att umgås?

Uppstod idel ljuv musik eller blev det mest irritation och tjafs? Hur mår relationen nu när vardagen sätter igång igen?

De frågorna ställde relationspodden Norrena och Frantz publiken förra veckan.

De svar vi fått in är mycket varierande. En del är kärare än någonsin, andra började under ledigheten inse att det finns mycket galet i förhållandet.

Nedan ett urval av publikens berättelser.

Ett vinnande koncept!

Vi blir för varje år bättre på att hantera semester och förväntningar. I år har vi lagt ribban lågt, rest så lite som möjligt och bara levt det ”vanliga” vardagslivet med småbarn mm.

Och det har funkat! Vi är mera utvilade, mindre irriterade och har liksom kunnat njuta utan att hela tiden känna pressen över att vi ska göra än det ena och än det andra.

Vi hann ladda batterierna och vara tillsammans. Grilla, dricka en öl, sitta i kvällssolen, leka med barnen och kattungarna. Vi hann också ut på rajtantajtan två (!) gånger så vi är mer än nöjda!

MCR, kvinna, 30





Ett enkelt tips för att bli mindre irriterad på sin partner och mer utvilad under semestern är att lägga ribban låg - man behöver inte alltid göra så mycket. en medelålders man och en medelålders kvinna är ute på cykeltur med sin dotter en sommardag.

Det gör susen för relationen att vara isär



Sommar betyder att vi ofta befinner oss på olika platser och det känns befriande och skönt att vara ensam och bo ifrån partnern.

Jag brukar säga till alla par: att vara ifrån varandra en längre tid kan vara den bästa medicinen för att väcka kärleken och passionen igen!



Det är så härligt och underbart att träffas igen efter att man hunnit börja sakna den andre!



Kvinna, 23



Semestern gör att man orkar med varandra i vardagen



Vår relation blir alltid starkare och bättre efter en ledighet ihop. Att hinna umgås med varandra och inte hålla på att tjafsa om småsaker i vardagen ger en bra känsla under en lång tid efteråt.



För oss är det nödvändigt att ta ledigt tillsammans regelbundet så att vi står ut med varandra sen i vardagen :)



Regelbunden tumistid gör att man orkar med varandra i vardagen. Ett par är ute och vandra tillsammans, hand i hand.

Fortfarande tokkär efter alla dessa år!

Vi är mer kära än någonsin. Efter tjugo år tillsammans vill vi fortfarande vandra på livets väg hand i hand.

Jag var bara 18 när vi träffades men han är the one and only för mig. Våra tre barn börjar bli stora så vi kan börja ägna mer tid åt varandra.



Har nyligen skaffat ett gemensamt intresse, dans. Han känner mig utan och innan och är min trygga punkt i livet, mitt bollplank, min äkta hälft. Älskar honom mer än någonsin!



Tokkär kvinna 39 år

Frun undviker mig

Nå inte kan man säga att det är så bra.



Jag hade hoppats att jag och min fru skulle tillbringa mera tid på tumanhand. Jag föreslog någon kort utlandsresa, men hon ville hellre vara på landet hos sina föräldrar.



Det är skönt att semestern är över. Jag trivs bättre med kollegerna på jobbet än med en fru som verkar undvika mig.

Man 50 år





En kvinna och en man sitter på en soffa, de sitter med ryggarna mot varandra och ser sura ut.

Orättvisan blir tydlig under semestern



Under längre ledigheter inser jag alltid hur mycket jag gör hemma och hur lite mannen gör. Den ojämlika arbetsbördan blir extra tydlig när hela familjen är hemma tillsammans från morgon till kväll.



Jag känner igen det här mönstret från min egen barndom och jag hatar att det har blivit precis lika nu när jag är vuxen, men jag vet ärligt inte vad jag kan göra åt det.



Jag är trött på att tjata, för det ger bara dålig stämning men ingen förändring sker. Främst är jag trött på att vara projektledare.



Jag bävar för hur jag ska klara av att hålla koll på allting nu när jobb och dagis och allt börjat igen.



Mamma 30



en kvinna sitter uppgiven bredvid en tvättmaskin och en stor tvätthög.

Prata och kompromissa!



Relationen mår bra! Vi har sett till att få familjetid, ensamtid och partid.



Tips: tala med varandra om vad ni vill få ut av er semester, vad är viktigt, vad är mindre viktigt och bestäm var ni möts i kompromissandet så alla får vad de vill.



Emma 39