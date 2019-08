Inte alls ok – islänningar sörjer den försvunna glaciären Ok med ett minnesmärke och en "un-glacier tour"

Glaciären Ok, eller Okjökull som den heter (eller snarare hette) på isländska, finns inte längre. Den förklarades död år 2014.

Då hade isen smält så mycket att glaciären inte längre var i rörelse.

Och is i rörelse, det är kärndefinitionen av en glaciär: en årligen ackumulerad och omsatt massa av is och snö som har börjat röra på sig, av sin egen tyngd.

Okjökull är den första större glaciären på Island som gick det här ödet till mötes. Ett öde som förväntas drabba alla de cirka 400 glaciärerna på Island fram till år 2200 om klimatförändringen fortsätter i samma takt.

Ett brev till framtiden

Nu ska den försvunna glaciären uppmärksammas med ett minnesmärke som avtäcks söndagen den 18 augusti.

Texten, som är på isländska och engelska, är skriven av den kända isländska författaren Andri Snær Magnason.

Under rubriken Ett brev till framtiden kan man läsa följande:

"Ok är den första isländska glaciären som förlorade sin status som glaciär. Under de följande 200 åren förväntas alla våra glaciärer gå samma öde till mötes. Det här monumentet är en påminnelse om att vi vet vad som händer och vad vi måste göra. Endast du vet ifall vi gjorde det."

Minnesmärket för glaciären Ok Bild: Dominic Boyer/Cymene Howe

Texten är undertecknad med orden: Ágúst 2019. 415ppm CO2. (Koldioxidhalten i atmosfären mäts i parts per miljon och 415 som uppnåddes i år är den högsta uppmätta koncentrationen någonsin.)

Un-glacier tour

Alla som vill kan komma med på söndagens un-glacier tour tillsammans med Snær Magnason som blev känd med boken Draumalandið — Sjálfshjálparbók handa hræddri þjóð (Drömlandet – självhjälpsbok för en skrämd nation, 2006).

Boken som är översatt till många språk (dock inte till svenska) blev också en uppmärksammad dokumentär: Dreamland – What do you own when you have sold everything? (2009).

Andri Snær Magnason Författaren Andri Snær Magnason Bild: Hreinn Gudlaugsson

Un-glacier touren som i år äger rum för andra gången är dock inte Andris idé. Nej, den kom från de amerikanska forskarna Cymene Howe och Dominic Boyer från Rice University i Houston/Texas.

De två antropologerna producerade en dokumentär om den försvunna glaciären som heter Not Ok – A Little Movie about a Small Glacier at the End of the World (2018).

När filmen hade sin urpremiär i augusti förra året i Reykjavik gick man den första un-glacier touren.

Med på årets tour finns, förutom alla de redan nämnda, också den isländska glaciologen Oddur Sigurðsson. Det var han som dödförklarade Okglaciären för fem år sedan.

Vulkanen blev av med oket

Nu är den alltså inte längre i rörelse. Nu är den så kallad dödis (dead-ice). Resterna ligger bara där. En sista påminnelse om det som en gång varit.

- Minnesmärket som avtäcks är inte ett monument över de döda utan ett för de levande, säger Cymene Howe i ett pressmeddelande från Rice University.

- Med det här minnesmärket vill vi understryka att det är vårt, de levandes ansvar att gemensamt arbeta mot glaciärernas försvinnande och den pågående klimatförändringen. För Okglaciären är det redan för sent.

Okglaciären den 14 september 1986 och den 1 augusti 2019 Bild: NASA

Till och med amerikanska NASA sörjer Okglaciärens försvinnande med minnesrunan Okjökull remembered.

PS: Det isländska ordet ok betyder förresten samma sak som det svenska ok. Vulkanen under den förra glaciären har inte längre ett ok att bära. Det bär däremot vi och de kommande generationerna: klimatförändringens ok.