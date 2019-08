Med nytt hjärta tävlar Mikael Kock i VM för transplanterade: "Jag känner mig stark"

View this post on Instagram

18 månader sedan jag låg på sjukhuset i helsingfors med slangar fast överallt och kunde inte enns gå, jag sa åt Ann-sofie att då jag slipper hem skall jag börja träna. När jag började gå på gym så skämdes jag nästan hur svag jag var, Ann-sofie sa alltid att jag ska vara stolt, för det tyngsta hade jag ju klarat av i helsingfors och det var ju sant, Gustav är en som jag har följt med i träningen sedan start och honom ser man upp till. #hearttransplantsurvivor #maxmogymmet #hjärttransplanterad #sydänsiirto #powerliftingmotivation #squats #deadlift #benchpress #tyngre #transformation #maxmo