8 000 personer nu evakuerade på Gran Canaria - nationalpark i riskzonen

Upp till 8 000 personer har nu evakuerats undan de stora markbränderna som rasar på Gran Canaria. Nu riskerar nationalparken i Tamadaba att förstöras av bränderna.

Än så länge har inga dödsfall rapporterats.

Turisterna på ön har stort sett inte påverkats av bränderna, eftersom bränderna rasat på öns bergiga mellersta delar, medan turisterna huvudsakligen befinner sig på öns stränder.

Nu kryper bränderna nära Cruz de Tejeda-området. Det är en populär vandringsled, känd för sina vackra vyer.

Cirka 600 brandmän deltar i släckningsarbetet. Till sitt förfogande har de bland annat fem flygplan och elva helikoptrar.

Ställvis slog lågorna upp så högt att släckningsplanen inte kunde komma tillräckligt nära för att vattenbomba området.

Vattenbombningen försvåras av hur högt lågorna når. Helikoptrar som vattenbombar skogsbränderna på Gran Canaria sommaren 2019. Bild: AFP / Lehtikuva

Enligt ledaren för Kanarieöarnas lokalstyre Ángel Víctor Torres är branden inte under kontroll, trots att ön för tillfället genomgår sin största släckningsoperation någonsin.

Torres har bett Spaniens centralstyre att bistå med ytterligare brandmän och utrustning.

Nationalpark kan förstöras

Medan släckningsarbetet pågick vid de bebodda områdena nära eldhavet fick branden en chans att krypa närmare nationalparken i Tamadaba. I parken bor flera djurarter som inte påträffas någon annanstans i världen.

- Eldhavet kryper obevekligt framåt hela tiden och förstör allt i dess väg. Vinden bär med sig så pass mycket aska, rök och gnistor att det är för farligt för brandmännen att bekämpa branden just nu, säger Federico Grillo, representant för det lokala räddningsverket till tidningen Canarias7.

Sent under söndagen hade omkring 3 400 hektar eldhärjats, ett dubbelt så stort område som spanska myndigheter hade uppgett tidigare under dagen.

Källor: AFP, STT, Canarias7